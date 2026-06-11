CoNverSo | Héctor Vitale: “Eseverri priorizaba la ciudad antes que su conveniencia política”

La reciente muerte de Indio Solari volvió a poner en el centro de la escena uno de los episodios más recordados de la historia reciente de Olavarría: la decisión adoptada por el gobierno municipal de impedir la realización del recital que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenía previsto brindar en la ciudad en agosto de 1997.

Sin embargo, para el exsecretario de Gobierno Héctor Vitale, aquel hecho trasciende el ámbito de la música y permite comprender una característica central de la forma de gobernar de Helios Eseverri.

Durante su participación en CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, Vitale sostuvo que la determinación adoptada por el entonces intendente respondió a una concepción de la gestión pública en la que el interés general estaba por encima de cualquier cálculo electoral.

«Eseverri priorizaba la ciudad antes que su conveniencia política”, afirmó.

Según explicó, la decisión de no autorizar el recital implicó asumir costos políticos y mediáticos en un contexto de fuerte exposición pública, pero aseguró que Eseverri entendía que su responsabilidad principal era con la comunidad.

A lo largo de la entrevista, Vitale recordó que el exintendente enfrentó a lo largo de su carrera distintos momentos de alta complejidad institucional y que esas experiencias terminaron moldeando una manera particular de ejercer la autoridad.

En ese sentido, consideró que situaciones como la crisis generada por la llegada de Los Redondos, el motín de Sierra Chica y otros episodios que marcaron la historia local fueron construyendo la identidad política del eseverrismo.

“Esos hechos fueron definiendo una forma de entender la función pública y el ejercicio de la autoridad”, señaló.

Para Vitale, una de las principales características de Helios Eseverri era la capacidad de tomar decisiones aun cuando resultaran impopulares.

En uno de los pasajes más reflexivos de la entrevista, recurrió a una referencia literaria para explicar esa mirada.

“Dante cuenta en la Divina Comedia que en el infierno están los indiferentes, los tibios, aquellos que no hacen ni el bien ni el mal”, expresó.

A partir de esa imagen, trazó un paralelismo con la figura del histórico jefe comunal.

“Nosotros tuvimos la suerte de tener un intendente que nunca fue tibio”, aseguró.

Vitale sostuvo además que Eseverri no concebía la función pública como una herramienta para acumular poder personal, sino como una responsabilidad vinculada a la defensa de los intereses de la ciudad.

Por eso, consideró que la polémica decisión tomada en 1997 continúa siendo objeto de debate casi tres décadas después.

“Nunca priorizó su rédito político personal por sobre la defensa de la ciudad”, concluyó.

La entrevista completa con Héctor Vitale se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.