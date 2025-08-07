«Dios me dijo: si me lo pides, te lo doy»: Así compró Martín Angulo el edificio donde funciona Cosecha Mundial

El apóstol llegado a Olavarría desde Costa Rica fue parte de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias. Reviví la entrevista acá.

El apóstol Martín Angulo lidera Cosecha Mundial en Olavarría y este miércoles 6 fue parte de un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea.

La charla se extendió por casi una hora y media y allí, el apóstol Angulo, relató distintos momentos de su vida, entre ellos, sus encuentros directos con Dios, como los denominó.

Uno de esos encuentros, según el propio Martín Angulo, fue el que le permitió comprar el edificio que actualmente la iglesia Cosecha Mundial tienen en Olavarría sobre la avenida Del Valle.

«Cuando nosotros compramos ese edificio en el que estamos ahora, yo vengo por la Del Valle, el edificio estaba abandonado. Yo paso por enfrente y escucho a Dios que me dice: si me lo pides, te lo doy. Paré ahí, miré el edificio, y pensé que debe valer un montón de plata, porque es lo primero que uno piensa. Me dio temor, literalmente me dio temor, más allá de que soy un hombre que escuchó la voz de Dios un montón de veces, me dio temor», comenzó relatando.

Tras esa situación fue su esposa quien le dijo que pidiera ese edificio a Dios, entonces Angulo contó: «me estacioné enfrente y dije: Señor tu me dijiste que si yo te lo pedía vos me lo dabas. Así que dije eso. Yo se lo pido. Y me fui».

Luego de eso, dijo Angulo, pasaron seis meses cuando un hombre de la Iglesia le reveló quien era el dueño de ese edificio, un reconocido empresario de apellido Simone. Tras contactar al empresario Angulo reveló lo que sucedió cuando tomó contacto con él: «se interesó tanto que vino a conocerme, tuvimos una reunión y me dijo, yo se lo vendo. Le pido un millón y medio de dólares por el edificio.»

Angulo reveló que como consecuencia de la crisis del 2001 no pudo afrontar el pago de la deuda con Simone por el edificio y hubo necesidad de renegociar.

«Me fui para La Plata y le pedí una audiencia. Ahí me dijo: yo no quiero el edificio, quiero que usted lo tenga», contó Angulo sobre aquella reunión con el empresario y días después lograron juntar 90 mil dólares que le entregaron al dueño del edificio y se renegoció el edificio.

Según Angulo finalmente ese edificio lo pagó 250 mil dólares con entregas de cuotas. «Hoy tenemos un edificio pago, y esa propiedad vale hoy 20 millones de dólares. A que voy, Dios me dijo: si me lo pides, yo te lo doy. Esa es una secuencia de como Dios le habla a las personas».

«Ese edificio alberga miles de personas», aseguró el apóstol.

