Rotonda Cerro Negro sin iluminación: Un vuelco que pudo ser una tragedia

Dos hombres quedaron involucrados en un siniestro vial que se produjo en la noche de este miércoles en la rotonda de Cerro Negro, sobre la RN N° 226.

En el momento del siniestro, y como ya es habitual, la rotonda se encontraba sin iluminación dado que desde hace meses ni Vialidad Nacional ni Corredores Viales se ocupan de mantener la ruta.

Según se supo los dos hombres se movilizaban en un automóvil Toyota Corolla.

Según se supo en el lugar los dos ocupantes del automóvil no sufrieron lesiones aunque, por las características del hecho y las condiciones de la ruta, el siniestro podría haber terminado en tragedia.

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría se hicieron presentes en el lugar y poco después llegaron empleados de Corredores Viales.