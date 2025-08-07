El Juzgado de Garantías de Olavarría dictó la detención de una banda de estafadores que operaba en Bolívar y el conurbano

El Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría dictó la detención de una banda de estafadores y falsificadores que tenía como centro de operaciones de hechos delictivos las ciudades de Bolívar y Banfield, en el conurbano bonaerense.

Se trata de ocho hombres que estaban en calidad de aprehendidos desde el 8 de julio pasado cuando se realizaron distintos operativos que permitieron desarticular su accionar delictivo.

Los ahora detenidos son Luciano Javier Curcio, Tomás Curcio, Leandro Beltzer, todos ellos con domicilio en Banfield y los bolivarenses Carlos Alberto Perrone, Cristian Enrique Pereyra, Juan Pablo López, Gustavo Fernando Herrero y Angel Damián Etcheverry.

Todos ellos están acusados de integrar una banda dedicada a la falsificación de documentos privados, especialmente cheques físicos y digitales con los que luego realizaban operaciones comerciales fraudulentas.

Excepto logren alguna eximición de prisión en una instancia superior, los detenidos esperaran el juicio oral privados de su libertad.

La fiscal de Bolívar considera, y así está expresado en la causa, que la rama delictiva radicada en Bolívar era la encargada de conseguir información vinculada a empresas de la zona, tales como datos bancarios, nombres de los titulares de cuentas, etc. y los integrantes de la asociación ilícita con sede en Banfield, partido de Lomas de Zamora, tenían a su cargo la falsificación de los documentos.

Por tales maniobras se habrían detectado perjuicios económicos en empresas de Bolívar, Rojas y Daireaux, casi todas ellas dedicadas al rubro agropecuario.

Al menos por ahora la caratula de la causa es «asociación ilícita, falsificación o adulteración de documentos y estafas reiteradas».