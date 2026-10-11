Ariel Staltari, Dolores Reyes y Alejandra Kamiya cierran la Feria del Libro de Olavarría

La 30º Feria y 5º Festival del Libro de Olavarría tendrá este domingo su última jornada en el Centro Cultural Municipal San José, con entrada libre y gratuita. La programación incluye las presentaciones de la escritora Alejandra Kamiya, a las 19; Dolores Reyes, a las 20; y el actor y guionista Ariel Staltari, a las 21, además de propuestas de literatura local, talleres, actividades recreativas y música en vivo.

La edición aniversario, que celebra los 30 años de la Feria, tendrá entre sus principales atractivos la presencia de tres referentes de la escena cultural argentina.

A las 19, Alejandra Kamiya presentará “Escribir desde el cuerpo”, un encuentro sobre el oficio de la escritura y el vínculo entre el cuerpo y la palabra. La autora es reconocida por libros como Los árboles caídos también son el bosque.

A las 20 será el turno de Dolores Reyes, quien llegará con la propuesta “La literatura nos salva”. La escritora, autora de Cometierra, es una de las voces destacadas de la literatura argentina contemporánea.

El cierre oficial será a las 21 con Ariel Staltari, actor y guionista reconocido por sus trabajos en producciones como El Eternauta, Okupas y Un gallo para Esculapio. Su charla, titulada “El arte de volver a empezar”, abordará la resiliencia, la adaptabilidad y la identidad profesional.

Literatura olavarriense, talleres y música

La programación también tendrá un espacio destacado para los autores y las expresiones artísticas locales. A las 17.30, en el Auditorio 1, Diego Javier Rojas presentará “Libros de Diego, voces del Cerro”, una propuesta que combina literatura, historias y canciones de todos los tiempos.

En la Sala de Bibliotecas y Escritores Olavarrienses, Sandra Menguil presentará su cuento “Hermanos”, a las 17 y a las 18, en una actividad vinculada con la Biblioteca Popular Crucero General Belgrano.

A las 17, el Auditorio 2 será escenario de una mesa sobre desarrollo personal y autoayuda, con la participación de Carla Gorlero, autora de “Doce constelaciones y una que no fue”; Darío Lardapide, con “No somos media naranja”; y Daniel Fanesi, con “Confesiones de un sexólogo”.

En el patio, desde las 16, Rosana Farana coordinará el taller “Poemario móvil, escrituras entre el caparazón y la tela”, una experiencia que cruza la poesía con la creación textil. A las 18, Juan Fleitas estará a cargo de un set de vinilos.

Durante toda la jornada también habrá rincones de lectura, ludoteca, sector de grabado y propuestas de arte literario al paso, con actividades para disfrutar en familia.

La entrada a la Feria es libre y gratuita.