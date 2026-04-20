Buscan a una joven de 15 años desaparecida en Olavarría

Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Carmen Elizabet Villamayor, de 15 años de edad, quien se ausentó de su domicilio en las últimas horas.

Al momento de su desaparición, la joven vestía una campera blanca con vivos negros, pantalón estilo jogging color negro y zapatillas deportivas verdes.

En cuanto a sus características físicas, se informó que es de tez morena, contextura robusta y estatura mediana. Según los datos aportados, fue vista por última vez en la intersección de Avenida Ituzaingó y Canaveri.

Ante cualquier información que permita localizarla, se solicita comunicarse de inmediato al 911, al Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (2284 419016 o 419017) o enviar un mensaje de WhatsApp a Vecinos en Red al 2284 544817.