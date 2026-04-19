Dos jóvenes detenidos tras una persecución que se inició en Sierra Chica y terminó en Olavarría

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron aprehendidos este domingo luego de protagonizar una persecución policial que comenzó en Sierra Chica y culminó en el casco urbano de Olavarría. Los sujetos se movilizaban en una motocicleta y transportaban una bicicleta que habría sido sustraída.

El hecho se inició cuando personal de la Subcomisaría de Sierra Chica recibió un alerta telefónico sobre dos motocicletas que circulaban desde Colonia Hinojo con una bicicleta a cuestas. Al ser divisados en la intersección de las avenidas Legorburu y Centenario, los sospechosos emprendieron la fuga hacia Olavarría.

Durante el seguimiento por el denominado Camino de los Pueblos, el acompañante de la motocicleta arrojó la bicicleta contra la unidad policial, lo que provocó daños en el paragolpe delantero del vehículo oficial.

La persecución continuó por la avenida Emiliozzi, donde los sujetos circularon a contramano por el puente y tomaron la Ruta Nacional 226 hasta Independencia. Finalmente, efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría lograron interceptarlos en la intersección de avenida Colón y Ayacucho.

En el operativo se secuestró una motocicleta Honda Titan y una bicicleta Philco rodado 29.

La causa fue caratulada como «Desobediencia, daño in fraganti delito y averiguación de ilícito», con intervención de la UFI N° 7 a cargo del Dr. Urlezaga. Ambos jóvenes fueron trasladados y alojados en la sede de la Subcomisaría de Sierra Chica.