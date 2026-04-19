Ciudadanía Digital: El escudo imprescindible frente a la ola de amenazas en las escuelas

Autor Lucas Moyano, Especialista en Cibercrimen y autor del libro Ciberdelitos como Investigar en Entornos Digitales. Promotor de la necesidad de una Ciudadanía Digital Responsable.

Estamos atravesando un momento de extrema sensibilidad en nuestras instituciones educativas. En los últimos días, más de 600 escuelas secundarias se han visto afectadas por amenazas de tiroteos, alertas de bombas y retos virales que han sembrado el pánico en toda la comunidad. Como alguien que dedica su vida al estudio del entorno digital y su impacto en la sociedad, observo con profunda preocupación cómo la viralidad se está transformando en una herramienta de intimidación colectiva.

No estamos ante una simple «travesura de chicos» potenciada por la tecnología. Estamos ante una crisis de convivencia digital que exige dejar de ser reactivos para pasar a ser preventivos. La seguridad de nuestras aulas hoy no se garantiza solo con candados, sino con educación.

I. EL «EFECTO CONTAGIO»: LA TRAMPA DEL ALGORITMO Y LA BÚSQUEDA DE NOTORIEDAD

Lo que hoy vemos reflejado en los medios y en las fiscalías es el resultado de un «efecto contagio» alimentado por el anonimato percibido que ofrecen las redes sociales.

La validación a través del impacto:El entorno digital premia el contenido que genera interacción. Un mensaje de amenaza, por su naturaleza disruptiva, se viraliza en segundos. El adolescente, en busca de pertenencia o notoriedad, a menudo replica estas conductas sin medir la magnitud del daño que ocasiona.

La ilusión de impunidad: Muchos jóvenes creen que el uso de cuentas temporales o redes privadas los vuelve invisibles. Como experto en evidencia digital, les aseguro que la huella digital es persistente. La tecnología nos permite rastrear, identificar y llegar al origen de estas intimidaciones. En la red, el concepto de «borrado total» no existe.

II. EL COSTO SOCIAL DE LA INTIMIDACIÓN PÚBLICA

Es imperativo que, como sociedad, comprendamos que una amenaza falsa no es inofensiva. Tiene consecuencias concretas y devastadoras:

1. Trauma Psicológico: El estrés postraumático en alumnos y docentes no es virtual; es real. Se quiebra el espacio de confianza que debe ser la escuela.

2. Agotamiento de Recursos Públicos: Cada alerta moviliza fuerzas de seguridad, brigadas de explosivos y servicios de emergencia, detrayendo recursos que deberían estar atendiendo emergencias reales.

3. Responsabilidad Legal y Civil: Más allá de la figura penal de la intimidación pública, existe una responsabilidad civil. Los padres pueden ser obligados a resarcir los cuantiosos gastos operativos y los daños y perjuicios derivados de las acciones de sus hijos.

III. HACIA UN NUEVO PARADIGMA: LA CIUDADANÍA DIGITAL COMO VACUNA

Hace tiempo que sostengo, a través de mi labor académica y editorial, que la educación en ciudadanía digital debe dejar de ser una opción para convertirse en una prioridad curricular. No podemos seguir entregando herramientas de conectividad total sin una formación ética que las acompañe.

Resiliencia Digital: Debemos dotar a los jóvenes de la capacidad de discernir entre un contenido lícito y una conducta criminal.

Empatía en Red: El gran desafío es entender que del otro lado de la pantalla hay personas. La deshumanización que produce la interfaz digital es el primer paso hacia la violencia.

PROPUESTA DE PREVENCIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Para frenar esta ola de amenazas, debemos aplicar una estrategia de «cuidado mutuo» basada en estos pilares:

Diálogo Franco y Técnico:No se trata de prohibir, sino de explicar las consecuencias reales (legales, económicas y sociales) de estas conductas. La información es el mejor antídoto contra la impulsividad.

Corte de la Cadena de Viralización: Si un mensaje de amenaza llega a un grupo de padres o alumnos, no debe compartirse. La viralización es el oxígeno del intimidador. Se debe informar de inmediato a las autoridades escolares y policiales para que se active el protocolo correspondiente.

Preservación de Evidencia Digital: Ante un hecho sospechoso, es vital no eliminar el contenido. Capturar pantallas, conservar el enlace y el identificador de usuario (ID) es fundamental para que los investigadores podamos actuar con eficacia.

REFLEXIÓN FINAL

La tecnología es un amplificador de la voluntad humana. De nosotros depende que se utilice para el progreso o para la destrucción de la paz social. La Ciudadanía Digital Responsable no es una expresion; es un llamado a la acción para familias, docentes y funcionarios.

Cuidemos el presente de nuestros hijos para asegurarles un futuro libre de violencia digital. ¡Estén atentos y hablen en sus casas!