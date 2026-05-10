Comienza a gestarse la Mesa Minera Regional

En Olavarría se realizó la primera reunión de trabajo para avanzar en la conformación de la Mesa Minera Regional, una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Minería de la provincia de Buenos Aires que reunió a representantes de distintos municipios de la región.

Del encuentro participaron el intendente de Olavarría, autoridades provinciales, funcionarios del municipio anfitrión y representantes de los municipios de Azul y Benito Juárez.

Durante la reunión se abordaron distintos ejes vinculados a la actividad minera, entre ellos los marcos normativos municipales, los mecanismos de control, las plataformas tecnológicas de información y las estrategias para generar valor agregado en origen.

Además, se analizó la posibilidad de avanzar en una marca de origen para los minerales representativos de cada distrito, con el objetivo de fortalecer la identidad productiva regional.

La iniciativa busca consolidar un espacio regional de articulación entre municipios y Provincia para impulsar políticas comunes vinculadas al desarrollo minero.