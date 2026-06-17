CoNverSo | Rosa Steinbach: una vida entre el teatro, la fe y una historia de amor inesperada

Este miércoles 17 de junio a las 20 horas se estrenará un nuevo episodio de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

La protagonista de esta nueva entrega será Rosa «Chicha» Steinbach, una mujer cuya historia personal atraviesa buena parte de la vida comunitaria de Colonia Hinojo y permite recorrer las tradiciones de los descendientes de alemanes del Volga, el teatro vocacional, la fe y una historia de amor tan singular como conmovedora.

Nacida en La Colina en 1947 y radicada desde muy pequeña en Colonia Hinojo, Steinbach repasó durante la entrevista los recuerdos de una infancia marcada por la vida comunitaria, las costumbres heredadas de sus antepasados y la formación recibida en el Colegio Santa Teresa. Allí comenzaron también sus primeros contactos con el teatro, una actividad que la acompañaría durante buena parte de su vida.

Entre las décadas de 1960 y 1980 desarrolló una intensa actividad artística en distintos grupos teatrales de la región. Integró el grupo parroquial Santanita, participó en la creación del Teatro Primavera, realizó giras por localidades bonaerenses y llevó representaciones teatrales a diferentes unidades penitenciarias, además de incursionar en el radioteatro local.

La conversación también recorre otras etapas de su vida, como su experiencia laboral en Entel, su trabajo como catequista y la profunda influencia que tuvo la fe en muchas de las decisiones que tomó a lo largo de los años.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista está vinculado a una historia que comenzó durante una presentación teatral en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica. Allí conoció a Enrique, un interno con quien inició un vínculo que comenzó a través de cartas y visitas periódicas, y que con el tiempo se transformó en una historia de amor que perduró durante casi tres décadas.

Además, Steinbach comparte recuerdos sobre la construcción de su familia, la vida en Colonia Hinojo y la búsqueda de sus raíces familiares, un camino que la llevó años más tarde a viajar a Alemania y Rusia para reconstruir la historia de sus antepasados y comprender mejor el recorrido migratorio que terminó dando origen a su propia historia.

Con anécdotas, recuerdos y profundas reflexiones sobre la vida, Rosa Steinbach protagoniza un episodio cargado de identidad, memoria y emociones.