Día del Padre: proyectan que el gasto promedio por regalo alcanzará los $62.000

El próximo domingo 21 de junio se festeja el Día del Padre en el país, lo que supone sumar una serie de gastos cerca de fin de mes para las familias argentinas.

En cuanto a los regalos, según un informe de la consultora Focus Market, el gasto promedio proyectado por regalo alcanzará los $62.000 y se estima que las opciones más requeridas serán indumentaria y experiencias.

A pocos días de la conmemoración, que asume un almuerzo especial y alguna salida, los comerciantes de distintos rubros especulan con que se genere un impulso en el consumo, por lo que en la mayoría de los comercios ya se ven los carteles de ofertas, descuentos y financiamiento en cuotas para tentar los bolsillos y tarjetas de crédito.

En tanto, el estudio de Focus Market indicó que el consumidor se muestra más selectivo y atento a las ofertas en un contexto de ventas minoristas que acumulan una caída del 3,1% en el año.

El reporte reflejó que en este nuevo Día del Padre, la prioridad de gasto estará en la compra de indumentaria en el 33,4% de los casos, le siguen las experiencias, como cenas, días de campo, masajes, excursiones, con un 24,9%; y el sector de vinos y licores con un 13,9%.

Los tres rubros mencionados repiten los primeros lugares de preferencia en comparación con el año anterior. Por detrás de las categorías más elegidas, aparecen calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), y herramientas (2,7%).

Dónde y cómo

En cuanto a los lugares elegidos para realizar las compras, los centros comerciales a cielo abierto lideran con un 33%, seguidos por el comercio electrónico con un 27%, los shoppings concentran el 22% de la demanda, mientras que los outlets y supermercados captan el 11% y 7% respectivamente.

Dentro del mundo digital, el sitio web propio de la marca del vendedor (40%) y los marketplaces (37%) son los canales más utilizados. Por detrás aparecen Instagram con el 15%, Facebook con 6%, y otras opciones reúnen el 2%, según precisó Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar el comportamiento del consumidor de cara a esta festividad, el director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que “con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre” y precisó que “a diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos”.

En este marco, señaló que “los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas”, y remarcó que “la combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los usuarios a bienes y servicios, al tiempo que mejora la experiencia de compra”.

Opciones e ideas de acuerdo al presupuesto

El relevamiento de Focus Market identificó diversas opciones de regalos en marketplaces y supermercados para diferentes rangos de precios: