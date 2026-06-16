Martín Endere es uno de los impulsores del proyecto para multar a quienes arrojen colillas en espacios públicos

Las colillas de cigarrillos podrían convertirse en un motivo de sanción económica en la provincia de Buenos Aires. Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense propone prohibir el arrojo de colillas, filtros y restos de cigarrillos en espacios públicos y establecer multas para quienes incumplan la normativa. Entre los impulsores de la iniciativa se encuentra el diputado provincial olavarriense Martín Endere.

La propuesta busca enfrentar una problemática ambiental cada vez más visible en ciudades y espacios públicos. Según los fundamentos del proyecto, las colillas son uno de los residuos más abundantes del mundo y constituyen una fuente importante de contaminación debido a los componentes químicos y materiales plásticos que contienen.

El texto establece la prohibición de arrojar cigarrillos, colillas, filtros o cualquier otro residuo derivado del consumo de tabaco en calles, avenidas, plazas, parques, paseos, espacios verdes y demás ámbitos de acceso público de la provincia de Buenos Aires. La medida también alcanzaría a quienes descarten estos elementos desde vehículos.

Los autores de la iniciativa sostienen que, aunque suelen pasar desapercibidas por su tamaño, las colillas generan un impacto ambiental considerable. Muchos de estos residuos terminan en desagües pluviales, arroyos y cursos de agua, donde liberan sustancias tóxicas y permanecen durante años debido a la lenta degradación de los filtros fabricados con acetato de celulosa.

Además de la prohibición, el proyecto incorpora un régimen de sanciones para quienes incumplan la norma. Las multas se calcularían en función del valor de los paquetes de cigarrillos y podrían ir desde el equivalente a cinco hasta cincuenta paquetes. En casos de reincidencia, las penalidades podrían elevarse hasta el equivalente a ciento cincuenta paquetes.

La iniciativa también prevé medidas orientadas a la prevención y concientización. Entre ellas, se propone que la autoridad de aplicación impulse campañas de educación ambiental sobre los efectos de las colillas en el ambiente y promueva la instalación de recipientes específicos para su disposición en espacios públicos.

El proyecto lleva la firma de varios legisladores bonaerenses, entre ellos Martín Endere, y deberá comenzar ahora su recorrido parlamentario en las comisiones de la Cámara de Diputados antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento.