Una motociclista sufrió una fractura tras un choque en el barrio Mariano Moreno

Una mujer de alrededor de 30 años sufrió una fractura en una de sus piernas este martes al mediodía luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles 25 de Mayo y José Luis Torres, en el barrio Mariano Moreno.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas cuando un automóvil Volkswagen Gol, conducido por una mujer, circulaba por José Luis Torres e intentó doblar en 25 de Mayo a contramano, producto de una confusión de la conductora. En ese momento, impactó contra la motociclista que se desplazaba por la calle 25 de Mayo.

A raíz del impacto, la conductora del rodado menor debió ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal Héctor Cura por una ambulancia del servicio de salud pública. Tras recibir las primeras atenciones, se constató que presentaba una fractura en una de sus extremidades inferiores y continuaba asistida en la guardia de adultos.

En el lugar del hecho trabajó el personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría y efectivos de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. El tránsito en la zona fue liberado cerca de las 14:30 horas.