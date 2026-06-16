Coopelectric renovó el comodato con la Cooperativa de Cuidadoras Domiciliarias “Dejando Huellas”

Las autoridades de Coopelectric firmaron un nuevo acuerdo de comodato con la Cooperativa de Cuidadoras Domiciliarias “Dejando Huellas”, que continuará utilizando como sede el inmueble ubicado en General Paz 3125 para desarrollar reuniones, capacitaciones y actividades vinculadas a su trabajo.

La firma del convenio contó con la participación del presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu; el prosecretario Oscar Angeletti; el vocal Carlos Coscia; el presidente del Cuerpo de Delegados, Domingo Soraiz; y representantes de la cooperativa, entre ellas su presidenta Miriam Freyre, la secretaria María de los Ángeles Gómez y la síndica Nelly Flores.

Durante el encuentro, las integrantes de “Dejando Huellas” compartieron detalles de la tarea que llevan adelante y destacaron que actualmente cuentan con 16 asociadas activas capacitadas para brindar asesoramiento, acompañamiento y cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con patologías crónicas.

Según explicaron, además de la formación específica en cuidados domiciliarios, las trabajadoras recibieron capacitación en administración de medicamentos, nutrición, manejo de emociones y cooperativismo, entre otras áreas. También señalaron que cada intervención se adapta a las necesidades particulares de cada persona y de su entorno familiar.

En ese marco, desde la cooperativa indicaron: “Acompañamos a las personas para atender las necesidades básicas de su vida diaria, las cuales se van modificando de acuerdo al grado de autonomía de cada uno. Por eso, el plan de trabajo es individual y se asignan cuidadoras de acuerdo al perfil requerido por cada familia”.

Por su parte, desde el Consejo de Administración de Coopelectric remarcaron la importancia del vínculo que mantienen con la entidad desde sus inicios. “Desde el año 2021 colaboramos para que esta Cooperativa tenga su espacio y puedan continuar creciendo. Este es el reflejo del asociativismo, del cumplimiento de los principios vinculados a la cooperación entre cooperativas y el compromiso con la comunidad”, expresaron.

Una experiencia nacida de la formación

Las integrantes de “Dejando Huellas” participaron en 2018 de un Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios dictado en la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de un convenio entre la Universidad Nacional del Centro, el Municipio y el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A partir de una materia vinculada al asociativismo surgió la idea de conformar una cooperativa. El proyecto se concretó en 2022 mediante gestiones realizadas ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el acompañamiento de la Facultad, el intercambio con otras cooperativas de la provincia y el respaldo brindado por Coopelectric.

Quienes deseen comunicarse con la Cooperativa “Dejando Huellas” pueden hacerlo al teléfono 2284-15 594499 o al correo electrónico [email protected].