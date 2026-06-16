Interrumpen la circulación la rotonda de Urquiza y Avellaneda

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Por En Linea Noticias 0

Se debe a la continuidad de la obra de cloacas en el barrio 10 de Junio

Se informa que se encuentra reducida la circulación en inmediaciones de la rotonda que une las avenidas Urquiza y Avellaneda. La medida se debe a la continuidad de las obras de extensión de la red cloacal en el barrio 10 de Junio.

Uno de los cortes al tránsito se encuentra ubicado sobre avenida Urquiza, a la altura del cruce con Giovanelli, en el carril con dirección hacia el sur de la ciudad.

El restante está dispuesto sobre la rotonda de las avenidas Urquiza y Avellaneda, impidiendo la circulación de esta última con dirección hacia avenida Pringles.

Se estima, por último, que la medida se prolongue aproximadamente por las próximas 72 horas.

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