Indagarán al ex presidente de la Cooperativa Eléctrica de Azul

Fuente: Diario El Tiempo

Un mes antes de que se cumpla un año de una denuncia presentada ante la Justicia desde la CEAL por presuntas irregularidades que Mario César Fossati cometiera mientras estuvo al frente del Consejo de Administración de esa entidad, un fiscal ordenó citarlo a indagatoria para el próximo 24 de junio.

Ph: diario El Tiempo.-

A través de lo decidido por Adrián Peiretti, el titular de la UFI 13 que investiga este supuesto caso de corrupción en la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada, ese día miércoles el ingeniero deberá presentarse en los tribunales de la vecina localidad para formar parte de una audiencia prevista sobre lo que estipula el Artículo 308 del Código Procesal Penal provincial.

En ese contexto, el ex presidente del Consejo de Administración de la CEAL será interrogado -y podría hacer uso de su derecho a no declarar- con relación a situaciones vinculadas con lo que fuera su gestión en la Cooperativa. Concretamente, según se refiere en las actuaciones que se llevan adelante, por dos hechos que a escala penal quedaron definidos como administración fraudulenta, los cuales se le imputan como cometidos «en concurso real».

Así se señala en la citación para Fossati que el pasado lunes firmara el Fiscal a cargo de la UFI 13, ordenando la comparecencia a esa audiencia programada para dentro de diez días.

De 66 años de edad y residiendo actualmente en Tandil, en esa vecina ciudad serrana policías de la DDI habían notificado al ingeniero acusado de lo resuelto desde la justicia.

Lo que se le imputa

Uno de esos dos hechos considerado a escala penal como «administración fraudulenta» que se le atribuye en calidad de autor a Mario César Fossati se relaciona con el cobro, al parecer indebido, de honorarios relacionados con una obra de pavimentación ejecutada en Villa Piazza Sur años atrás.

De acuerdo con lo investigado, cuando se desempeñaba como presidente de la CEAL y también era el director de LuzAzul -empresa que le perteneció a la Cooperativa-, Fossati habría percibido entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 un total de 21.768.844 pesos en concepto de retribución por tareas de representación técnica de esa obra.

Según se sostiene desde la imputación, esos pagos habrían sido incompatibles con el cargo que ocupaba. Además, el propio investigado había renunciado a percibirlos.

Aquellas erogaciones no fueron informadas oportunamente al Consejo de Administración de la CEAL y habrían sido ocultadas, provocando un perjuicio patrimonial para la entidad cuya sede central está en Yrigoyen y Alvear de esta ciudad.

El segundo hecho que se investiga y a título penal también le es imputado al ingeniero tiene que ver con el pago de una cobertura médica privada.

Contando con lo que fuera denunciado desde la propia Cooperativa, Fossati habría ordenado que esa entidad afrontara los costos de su plan de salud y el de su grupo familiar ante la empresa «Swiss Medical», sin que para ello haya sido autorizado por los miembros del Consejo de Administración de la entidad que presidiera.

De acuerdo con lo que ha podido determinarse, aquellos pagos se extendieron desde enero de 2022 a diciembre de 2024 y alcanzaron un monto total de 9.590.345,90 pesos.

A través de esas dos situaciones referidas que lo tienen como imputado al ingeniero, se estima que la CEAL se vio perjudicada económicamente en una suma superior a los 31 millones de pesos.

Renunció el año pasado

Cuando durante el transcurso del año anterior Fossati fue denunciado ante la justicia penal de Azul por esas maniobras al parecer fraudulentas, en aquella presentación también se daba cuenta de supuestas irregularidades que cometiera mediante la utilización en provecho propio de un auto propiedad de la Cooperativa. Y se indicaba, además, que siendo Consejero de la CEAL mientras vivía en Chillar, al radicarse en Azul una vez que fue electo presidente del Consejo de Administración continuó percibiendo honorarios en carácter de viáticos, los cuales no le correspondían porque ya se había mudado desde la vecina localidad a esta ciudad, donde alquilaba un departamento en la zona céntrica.

Pero ambas situaciones, al menos hasta el momento, no son consideradas configurativas de delito alguno por parte del Fiscal que lleva adelante esta Investigación Penal Preparatoria por la que Fossati deberá ser indagado en los próximos días.

El ingeniero presidió el Consejo de Administración de la CEAL desde 2020 hasta principios del año pasado, cuando primero pidió licencia por «cuestiones de salud» y luego presentó formalmente la renuncia a ese cargo que ocupaba.

Su abrupta salida de la CEAL comenzó a gestarse a poco de que en febrero de 2025 desde la Cooperativa se presentara la denuncia por presuntas estafas. La situación que, además de a la propia entidad, tiene como damnificados a varios propietarios de negocios de esta ciudad.

La instrucción de esa otra causa penal está próxima a su finalización, para lo que posteriormente será por parte de la fiscal Paula Serrano -actualmente a cargo de manera subrogante de la UFI 6- la formulación del pedido para que los cuatro imputados que tiene dicho sumario vayan a juicio.

Esos tres varones y una mujer -que está con arresto domiciliario- siguen presos, acusados de asociación ilícita y de más delitos.

Se trata de los comerciantes Neefer Eduardo González y Mario Miguel Garavelli. También, del matrimonio conformado por Matías Horacio Rosas y María Laura Calandra, quienes se desempeñaban como empleados en la Cooperativa.