La actividad económica en Olavarría profundiza su caída: cerraron más de 25 comercios en el primer trimestre

Los datos comerciales y productivos correspondientes a los primeros tres meses del año confirman un escenario crítico para la economía local. Entre enero y marzo de 2026, se registró el cierre de más de 25 comercios en Olavarría, lo que representa un promedio de ocho bajas mensuales en el sector minorista. Esta pérdida de bocas de expendio impacta de forma directa en el empleo local y resiente el entramado productivo del Partido.

El impacto de la crisis no afecta a todos los rubros por igual. El sector de indumentaria y calzado aparece como el eslabón más débil de la cadena comercial, concentrando cerca del 30% de las bajas totales. La caída sostenida del consumo masivo, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el incremento constante de los costos operativos (tarifas, alquileres y logística) configuran un combo complejo para el sostenimiento de los locales textiles.

Industria y minería con fuerte capacidad ociosa

La recesión excede las fronteras del comercio minorista y se extiende con fuerza hacia la base industrial y extractiva de la región. Actualmente, las fábricas locales operan con una capacidad ociosa superior al 50%, lo que significa que más de la mitad de las maquinarias e instalaciones productivas se encuentran paralizadas por falta de demanda.

La situación es todavía más compleja en el sector de la minería extractiva, un pilar histórico de la economía de Olavarría. En este rubro, la capacidad operativa descendió a niveles cercanos al 30%, reflejando el freno en la obra pública y la parálisis de la construcción a gran escala a nivel nacional.

El Índice Económico de Olavarría ratifica la tendencia a la baja

La evolución del Índice Económico de Olavarría (IEO) sintetiza numéricamente la gravedad de la situación: durante marzo se constató una contracción interanual del 13%. Este indicador encadena varios meses consecutivos de retracción en sectores clave como el comercio, la logística, la minería y la industria.

La falta de señales macroeconómicas claras y la ausencia de políticas de resguardo para la industria nacional generan un escenario de imprevisibilidad para el empresariado local. Las fluctuaciones actuales muestran pequeños rebotes que son seguidos de inmediato por caídas más pronunciadas, impidiendo cualquier proyección de inversión o estabilidad laboral a mediano plazo.