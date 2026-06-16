Detención en Olavarría: un hombre que estaba prófugo de la Unidad 2 fue capturado por la Sub DDI

Personal del Grupo Operativo de la Sub DDI Olavarría procedió a la detención de un hombre que se encontraba prófugo de la justicia luego de no regresar de una salida transitoria.

A raíz de diversas tareas investigativas y de la intervención de líneas telefónicas, los efectivos policiales lograron establecer el lugar de ocultamiento del implicado. Posteriormente, se efectivizó un allanamiento que permitió registrar la captura.

Según informaron las fuentes oficiales, el detenido es un hombre con amplios antecedentes penales que cumplía una condena en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica. En el mes de mayo, el sospechoso había egresado de la dependencia carcelaria bajo el beneficio de salidas transitorias y no regresó en el horario establecido, por lo que permanecía evadido desde esa fecha.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado al asiento de la Sub DDI para cumplimentar los recaudos legales correspondientes, a la espera de un cupo para su alojamiento definitivo en una unidad penal. La orden de detención había sido librada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Azul.