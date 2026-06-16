“Con (mover) Calles pinceladas de carnaval”: inauguraron una muestra de foto-montaje en el Complejo Universitario

En el Edificio de Aulas Comunes del Complejo Universitario de Olavarría quedó inaugurada la muestra “Con (mover) Calles pinceladas de carnaval”, una propuesta de foto-montaje realizada por Analía Fleitas Gómez, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social.

La exposición busca reflejar las distintas formas en que la Mutual de Arte Popular Murga Arrebatando Lágrimas construye sentidos colectivos y deja su huella en los espacios que habita a través de su trabajo comunitario.

La muestra propone un recorrido visual por las inmediaciones del Centro Educativo Complementario N° 802 “Encontrarnos”, actual sede de la Mutual de Arte Popular, poniendo en valor distintos espacios emblemáticos del barrio mediante elementos característicos de la estética murguera.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la beca “Arte popular y resistencia cultural: el caso de la Murga Arrebatando Lágrimas en Olavarría”, radicada en el Núcleo de Actividades Científico Tecnológicas (NACT) Producciones e Investigaciones Comunicacionales y Sociales de la Ciudad Intermedia.

Además, forma parte del proyecto de extensión “Calles (con) movidas. Barrio, murga y carnaval”, perteneciente al Programa de Economía Social, Solidaria y Popular y encuadrado en la décima Convocatoria de Proyectos de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

La inauguración se llevó a cabo en el marco de las actividades por el noveno aniversario del proyecto La Posta.