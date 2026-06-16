Olavarría recibió el Clasificatorio al Nacional de Libres, Ladies y Veteranos

Durante el último fin de semana, Olavarría fue sede del Torneo Clasificatorio al Nacional de Libres, Ladies y Veteranos 2026, un evento que reunió a jugadores y jugadoras de distintos puntos de la región.

Del certamen participaron representantes de Olavarría, Bolívar, Benito Juárez, Chillar, Laprida, General La Madrid y Azul, quienes protagonizaron tres jornadas de actividad en las canchas locales.

Desde la Asociación Civil Olavarriense de Pádel (Acop) se remarcó la participación y el acompañamiento de los complejos, colaboradores y deportistas que hicieron posible el desarrollo del torneo.

En Damas Tercera, el título quedó en manos de Melina Esterlich y Florencia Rossi, mientras que Camila Sttemi y Jimena Peñaflor finalizaron como subcampeonas.

En Damas Cuarta, las campeonas fueron Agustina Lacalle y Abril Sosa, con Julieta Sak y Katia Block ocupando el segundo lugar.

En Damas Quinta se consagraron María José Ruschetti y Karina Ponce, mientras que Agustina Rojas y María Laura Nieto fueron subcampeonas.

En Damas Sexta, el campeonato fue para Emily Burgos y Florencia Liggierini, seguidas por Mayra Venzi y Cintia Vidovi.

En Caballeros Tercera, Martín Suárez y Lautaro Acevedo se quedaron con el primer puesto, mientras que Federico García y Claudio Rogero culminaron como subcampeones.

La categoría Caballeros Cuarta tuvo como campeones a Gonzalo Cortés y Facundo Berho, en tanto que Ramiro Iborra y Tiago Pato finalizaron en el segundo lugar.

En Caballeros Sexta, Bautista Fraysse y César Hernández lograron el título, mientras que Sebastián Bertomeu y Milton Dettler obtuvieron el subcampeonato.

De esta manera, quedaron definidos los clasificados que representarán a la región en el Nacional de Libres, Ladies y Veteranos 2026.