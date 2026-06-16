Dos personas resultaron heridas en dos siniestros viales ocurridos casi en simultáneo

Dos siniestros viales se registraron alrededor de las 19 de este martes en distintos puntos de Olavarría. Como consecuencia de los hechos, dos mujeres sufrieron lesiones leves y debieron ser asistidas por servicios de emergencia.

El primero de los episodios ocurrió en la intersección de Chiclana y avenida Colón. Según se informó, una mujer que conducía un Ford Fiesta se encontraba estacionada frente a un comercio sobre la avenida y, al realizar una maniobra de marcha atrás para retirarse del lugar, no advirtió la presencia de una peatona de aproximadamente 70 años, a quien embistió.

La mujer sufrió golpes y heridas de carácter leve y fue trasladada al Hospital Municipal por una ambulancia del sistema público de salud. En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas, mientras el tránsito permaneció asistido.

Casi en simultáneo, otro siniestro se produjo sobre Bolívar, entre Saavedra y Laprida. Allí, un Volkswagen Gol Trend rozó a una motocicleta Keller 150 cc conducida por una mujer de alrededor de 30 años.

A raíz del impacto, la motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió golpes leves. Fue asistida en el lugar por una ambulancia de un servicio privado de salud.

Posteriormente, las partes involucradas acordaron resolver la situación mediante sus respectivas compañías aseguradoras y el tránsito fue normalizado de manera inmediata.