Un niño fue hospitalizado tras ser atropellado por un auto

Un niño de 12 años fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de avenida Pellegrini y calle Cortés.

El hecho ocurrió cuando el menor circulaba en bicicleta por calle Cortés e intentó cruzar la avenida.

En ese momento fue embestido por un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por un joven, que transitaba por Pellegrini en dirección al barrio CECO.

A raíz del impacto, personal del servicio de salud pública asistió al niño en el lugar y determinó su traslado al centro asistencial municipal para ser evaluado, acompañado por su madre.