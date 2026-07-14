La inflación de junio fue de 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida.

Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025.

La última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo de este año, tras haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses venideros, la tendencia se consolidó a la baja y alcanza el tercer mes consecutivo con una desaceleración: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).