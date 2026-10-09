Diego Garciarena en Olavarría: “El principal problema de IOMA es que la están desfinanciando”

Durante su visita a Olavarría, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Diego Garciarena, mantuvo una reunión en el Honorable Concejo Deliberante con el concejal Francisco González y el dirigente Franco Cominotto, donde situó la grave crisis de la obra social IOMA como uno de los ejes prioritarios del debate político y social en la Provincia de Buenos Aires.

Al referirse al impacto directo que sufre la atención de los afiliados bonaerenses, Garciarena advirtió con firmeza sobre la falta de autarquía presupuestaria: “El principal problema de la obra social bonaerense es que se la está desfinanciando”. En esa misma línea, detalló el mecanismo por el cual la entidad pierde capacidad operativa: “Los recursos de los afiliados, es decir, el aporte que hace el trabajador todos los meses, no va a IOMA, va a Rentas Generales de la Provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos ya un problema, porque se pierde una caja negra de la Provincia de Buenos Aires y va a parar a cualquier gasto corriente en lugar de estar afectado exclusivamente a los gastos de IOMA”.

El legislador radical profundizó el diagnóstico económico señalando la incidencia de la caída salarial del sector público: “IOMA está desfinanciada y tiene una explicación”, entre ellas “el ajuste fabuloso sobre los salarios de la administración pública”, lo cual reduce sensiblemente la recaudación. Asimismo, enfatizó las consecuencias de la pérdida de independencia de la obra social al señalar que “dejaron, permitieron que IOMA deje de ser autárquica y los recursos de los afiliados no van a IOMA, van a rentas generales de la Provincia”, provocando que la administración dependa de los desembolsos del Ministerio de Economía para cubrir prestaciones críticas como un trasplante u otras intervenciones complejas.

Ante este escenario, Garciarena ratificó el compromiso de la UCR con el sostenimiento del sistema público de salud y la defensa del modelo solidario, marcando postura frente a las corrientes que proponen la desregulación o eliminación de la entidad. En ese sentido, destacó la presentación de una iniciativa legislativa para revertir el desvío de partidas: “Presentamos un proyecto de ley donde pedimos derogar todas las normas de Scioli, de Vidal y de Kicillof que desviaron los fondos para que vaya directamente a IOMA. Está presentado ese proyecto de ley y luego sí discutamos el modelo de gestión de IOMA, pero primero financiémosla”.