Enfrentamientos y un joven herido durante los festejos de año nuevo

Programa de Acompañamiento Terapéutico en el Hospital Municipal

El Parque Mitre fue el epicentro de diversos enfrentamientos entre grupos de adolescentes durante la madrugada de este jueves. Como consecuencia de las grescas, un menor resultó con una herida de arma blanca en la espalda y una joven fue aprehendida por la agresión.

La vera del arroyo fue, una vez más, el espacio elegido por los jóvenes para recibir el Año Nuevo. Sin embargo, los festejos se vieron empañados por sucesivas peleas entre numerosos grupos. En una de ellas, alrededor de las 6:30, un adolescente de 14 años sufrió una herida cortopunzante en la zona de la espalda.

Tras el hecho, una joven de 17 años fue aprehendida y trasladada a la sede de la Comisaría Primera. Allí permanece acompañada por un familiar, mientras se aguarda el alta médica del agredido y se define su situación procesal ante el Fuero Penal Juvenil. Por su parte, el adolescente herido fue derivado al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura», donde se informó que se encuentra internado y fuera de peligro.

Intervención de seguridad y controles

La madrugada demandó un intenso despliegue de efectivos policiales y personal del área de Protección Ciudadana del Municipio, quienes debieron intervenir para disuadir los enfrentamientos en diferentes sectores del Parque Mitre.

En paralelo, se desarrollaron controles vehiculares en puntos estratégicos de Olavarría. Como resultado de los operativos, se constataron cuatro alcoholemias positivas.

Actividad de Bomberos y otros incidentes

El cuerpo de Bomberos Voluntarios también tuvo actividad en el inicio del año:

Incendio: Cerca de las 23:00 del miércoles, intervinieron en un incendio de pastos naturales en la calle Moya al 600.

Accidente vial: Asistieron a un joven de 25 años que perdió el control de su moto y cayó en el ingreso del puente de la avenida Colón. El conductor fue trasladado al centro de salud local con heridas de carácter leve. (En Línea Noticias)