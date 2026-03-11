Exitoso procedimiento de los Motopolicías: Atraparon a un hombre e investigan si es el autor de un robo ocurrido el domingo

Un hombre de 23 años fue aprehendido este miércoles en la vía pública y la policía analiza si podría estar vinculado con un intento de robo registrado el último domingo en una vivienda de Olavarría.

El procedimiento fue realizado por personal de Motopolicías en la intersección de avenida Pellegrini y J. L. Torres, donde fue interceptado Juan Manuel Saavedra (23).

Al ser identificado mediante el sistema informático policial, los efectivos constataron que pesaba sobre él un pedido de paradero activo en el marco de una causa por robo simple iniciada el 29 de mayo de 2025.

Tras la comunicación con el Tribunal en lo Criminal N° 2 con asiento en la ciudad de Azul.

El robo del domingo

En paralelo, investigadores analizan si el joven podría estar relacionado con un intento de robo ocurrido el domingo por la mañana en una vivienda de la ciudad.

De acuerdo con lo que se pudo reconstruir, el hecho se registró alrededor de las 7:30, cuando un individuo ingresó al sector del garaje de una propiedad con intenciones de robo.

Según las cámaras de seguridad, el sospechoso revisó distintas pertenencias que se encontraban en el lugar e intentó sustraer una motocicleta.

Sin embargo, no logró romper el candado del portón para retirarla del domicilio y finalmente se retiró del lugar llevándose las llaves del rodado.

Imágenes difundidas por el propietario

Tras el episodio, el propietario de la vivienda difundió las imágenes registradas por las cámaras de seguridad para advertir sobre lo sucedido.

Ese material también es analizado por los investigadores, con el objetivo de determinar si la persona aprehendida podría estar vinculada con ese intento de robo.