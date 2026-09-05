Identificaron al hombre que se enfrentó a tiros con la policía: Lo involucran en al menos cuatro robos

Foto: Mauricio Latorre – En Línea Noticias

El hombre que este sábado resultó herido de un disparo en una pierna tras enfrentarse a tiros con efectivos policiales durante una persecución fue identificado como Jonatan Emmanuel Illesca, de 30 años.

Mientras permanece aprehendido por la causa iniciada a partir del procedimiento de este sábado, la investigación policial avanzó sobre otros hechos delictivos ocurridos en Olavarría y estableció la presunta participación de Illesca en cuatro robos cometidos mediante el uso de un arma de fuego.

De acuerdo con la información oficial a la que accedió En Línea Noticias, la policía llegó a esa conclusión a partir de testimonios, tareas de campo, características físicas del sospechoso y el análisis del modus operandi utilizado en los distintos episodios.

Los hechos investigados ocurrieron en distintos sectores de la ciudad.