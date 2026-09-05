Identificaron al hombre que se enfrentó a tiros con la policía: Lo involucran en al menos cuatro robos
Foto: Mauricio Latorre – En Línea Noticias
El hombre que este sábado resultó herido de un disparo en una pierna tras enfrentarse a tiros con efectivos policiales durante una persecución fue identificado como Jonatan Emmanuel Illesca, de 30 años.
Mientras permanece aprehendido por la causa iniciada a partir del procedimiento de este sábado, la investigación policial avanzó sobre otros hechos delictivos ocurridos en Olavarría y estableció la presunta participación de Illesca en cuatro robos cometidos mediante el uso de un arma de fuego.
De acuerdo con la información oficial a la que accedió En Línea Noticias, la policía llegó a esa conclusión a partir de testimonios, tareas de campo, características físicas del sospechoso y el análisis del modus operandi utilizado en los distintos episodios.
Los hechos investigados ocurrieron en distintos sectores de la ciudad.
En ese marco, la investigación policial vinculó a Illesca con al menos cuatro robos cometidos con arma de fuego. Los hechos tuvieron como escenarios San Martín al 700, donde fue víctima un hombre; Pérez Esquivel y Alejandro Aramburu, donde fue asaltado otro hombre; 15 Bis al 3600, donde el hecho tuvo como víctima a una mujer y quedó en grado de tentativa; y avenida Alberdi al 3600, donde fueron abordadas dos mujeres. En dos de los episodios el robo llegó a concretarse, mientras que en los otros dos quedó en grado de tentativa.
En dos de los casos se trata de robos agravados por el uso de armas, mientras que en los otros dos las actuaciones fueron caratuladas como robos agravados en grado de tentativa, también mediante el uso de armas.
Según consta en las actuaciones, uno de los elementos centrales de la investigación fue la coincidencia en la modalidad de los ataques y en las características del arma de fuego utilizada. La Policía señaló que se trata de características coincidentes con el arma que habría sido utilizada en los hechos por los cuales Illesca fue aprehendido este sábado.
Por estos nuevos elementos, Illesca fue notificado de la formación de las correspondientes causas judiciales y continuará aprehendido en el marco de la investigación que se inició tras el enfrentamiento con la Policía.
Asimismo, voceros calificados recordaron que Illesca ya había sido involucrado en un violento episodio ocurrido en 2019, en la zona de Pellegrini y Rendón, donde habría protagonizado el arrebato de la cartera a una mujer de avanzada edad. Como consecuencia de aquel hecho, la víctima sufrió lesiones de gravedad y debió ser internada en terapia intensiva.
El hombre que logró ser reducido por la policía continuará siendo investigado por las UFI N° 4 y N° 7 de Olavarría, donde tramitan los distintos robos.