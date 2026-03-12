José Salvador Stuppia presentó la séptima edición del Cross Country Día de la Memoria

Imagenes Mauricio Latorre

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), José Salvador Stuppia, encabezó este miércoles la presentación oficial de la séptima edición del Cross Country Día de la Memoria, que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo a partir de las 9 con punto de largada y llegada en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni.

No será una edición más: tendrá un significado especial ya que coincidirá con un triste aniversario, los 50 años del Golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico-militar en la República Argentina.

La conferencia de prensa de lanzamiento se realizó en instalaciones de La Mutual, con presencia de dirigentes y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), entidad organizadora de este clásico del calendario regional, además de la Comisión por la Memoria y del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO), que acompañan al STMO en esta iniciativa.

Encabezaron la ceremonia el secretario general José Salvador Stuppia y la secretaria de Administración y Actas Luisina Stuppia por el STMO; Carmelo Vinci y Carlos Gensón por la Comisión por la Memoria; e Iván Recabarren y Florencia Juárez por el CAVO.

En la oportunidad se presentaron las remeras oficiales de la competencia, con un diseño especial conmemorativo de los 50 años del Golpe, y se anunció que la carrera contará con dos distancias: una prueba principal de 21 kilómetros y una modalidad recreativa de 7 kilómetros, abierta a la participación de atletas y del público en general.

Las inscripciones tienen un valor de 30.000 pesos para los 21 kilómetros y de 25.000 pesos para los 7 kilómetros, en ambos casos con remera incluida.

Hay un descuento especial para afiliados y afiliadas al STMO, que abonarán 20.000 pesos.

El kit del corredor estará compuesto por remera oficial, medalla finisher, turrón y bebida isotónica SUEROX, auspiciante del evento.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 17 de marzo y los primeros 250 inscriptos recibirán medalla.

En cuanto a los premios, en la distancia de 21 kilómetros se otorgarán premios en efectivo: el primer puesto recibirá 100.000 pesos, el segundo 80.000 pesos, el tercero 60.000 pesos y el quinto 20.000 pesos.

Para la prueba de 7 kilómetros, los tres primeros puestos recibirán órdenes de compra para artículos de perfumería de Farmacia La Mutual por 50.000, 40.000 y 30.000 pesos, respectivamente.

A lo largo de sus ediciones, esta carrera se ha transformado en un evento que trasciende lo deportivo, ya que se desarrolla en un espacio de profundo valor histórico y simbólico para la memoria colectiva.