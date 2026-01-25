La muerte de Nadia Montañez en Bolívar: «Hay muchas cosas que no concuerdan»

Con información y foto de Presente Noticias

La mamá de Nadia Elizabet Montañez compartió un mensaje público luego del hallazgo del cuerpo de su hija en cercanías de la rotonda de acceso a la ciudad de Bolívar.

Montañez desapareció a principio de años y su cuerpo fue hallado días atrás. En recientes declaraciones, la fiscal de Bolívar, descartó la posibilidad de que lo sucedido haya sido un homicidio y, además, mencionó que seis blisters de medicamentos fueron hallados junto al cuerpo de la mujer.

A través de sus redes sociales, la mamá Nadia, Adriana Álvarez expresó su dolor y reclamó que se esclarezca lo ocurrido. En ese sentido, sostuvo que en la investigación por el fallecimiento de su hija “hay muchas cosas que no concuerdan”.

“Lo que me quede de vida voy a luchar por saber qué le pasó a mi hija”, manifestó.

En su publicación, la mujer también hizo un llamado general al señalar: “hoy digo: ni una más. Sea como sea, hoy fue mi hija, mañana puede ser cualquier otra chica. Ya basta”.

Asimismo, Adriana agradeció a quienes colaboraron difundiendo información durante la búsqueda.

“A todas las familias que se tomaron un ratito de su tiempo en difundir información de mi hija, gracias”, expresó.

En otro tramo del mensaje, indicó que se guardaría para sí su opinión sobre “esas personas que no respetan el dolor ajeno al perder un hijo”.

El texto concluye con un mensaje dirigido a Nadia: “Hoy me tocó a mí vivir este dolor y lo que me quede de vida voy a luchar por saber qué le pasó a mi hija. Hay muchas cosas que no concuerdan. Hoy digo ni una más. Sea como sea, hoy fue mi hija, mañana puede ser cualquier otra chica. Ya basta. Por vos, hija querida, no te merecías terminar así. Te amo con todo mi ser”.