La Lista Amarilla Conducción acompaña el llamado deCoopeléctric al uso responsable y solidario del agua y la energía



Ante la alerta amarilla por temperaturas extremas emitida para la ciudad de

Olavarría, desde la Lista Amarilla conducción de Coopeléctric expresamos nuestro

acompañamiento al pedido realizado por la Cooperativa a la comunidad,

convocando a un uso racional y solidario de los servicios de agua y energía

eléctrica.

Las altas temperaturas generan una presión adicional sobre los sistemas de

provisión de servicios esenciales. En ese contexto, resulta fundamental reforzar la

conciencia colectiva y el compromiso ciudadano para evitar consumos

desmedidos que puedan derivar en inconvenientes o interrupciones que afectan al

conjunto de los usuarios.

Desde la Lista Amarilla consideramos que el cuidado de los recursos comunes es

una responsabilidad compartida entre la Cooperativa y los vecinos, y que la

adopción de hábitos responsables —como la moderación en el uso del aire

acondicionado, la eficiencia energética en los hogares y el uso responsable del

agua potable— contribuye a sostener la prestación de los servicios en condiciones

equitativas.

Asimismo, entendemos que estas situaciones ponen de manifiesto la importancia

de fortalecer una mirada solidaria, priorizando el acceso de todos los vecinos a

servicios esenciales, especialmente en períodos de alta demanda.

Reafirmamos nuestro compromiso con una Coopeléctric al servicio de la

comunidad, basada en la responsabilidad social, la sustentabilidad y la

participación, convencidos de que el esfuerzo conjunto es el camino para enfrentar

los desafíos que imponen las condiciones climáticas extremas.