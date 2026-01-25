La Lista Amarilla Conducción acompaña el llamado deCoopeléctric al uso responsable y solidario del agua y la energía
Ante la alerta amarilla por temperaturas extremas emitida para la ciudad de
Olavarría, desde la Lista Amarilla conducción de Coopeléctric expresamos nuestro
acompañamiento al pedido realizado por la Cooperativa a la comunidad,
convocando a un uso racional y solidario de los servicios de agua y energía
eléctrica.
Las altas temperaturas generan una presión adicional sobre los sistemas de
provisión de servicios esenciales. En ese contexto, resulta fundamental reforzar la
conciencia colectiva y el compromiso ciudadano para evitar consumos
desmedidos que puedan derivar en inconvenientes o interrupciones que afectan al
conjunto de los usuarios.
Desde la Lista Amarilla consideramos que el cuidado de los recursos comunes es
una responsabilidad compartida entre la Cooperativa y los vecinos, y que la
adopción de hábitos responsables —como la moderación en el uso del aire
acondicionado, la eficiencia energética en los hogares y el uso responsable del
agua potable— contribuye a sostener la prestación de los servicios en condiciones
equitativas.
Asimismo, entendemos que estas situaciones ponen de manifiesto la importancia
de fortalecer una mirada solidaria, priorizando el acceso de todos los vecinos a
servicios esenciales, especialmente en períodos de alta demanda.
Reafirmamos nuestro compromiso con una Coopeléctric al servicio de la
comunidad, basada en la responsabilidad social, la sustentabilidad y la
participación, convencidos de que el esfuerzo conjunto es el camino para enfrentar
los desafíos que imponen las condiciones climáticas extremas.