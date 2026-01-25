Milei inicia en Mar del Plata su «Tour de la Gratitud» y activa la campaña rumbo a 2027

Tras su regreso del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei retomará al inicio de la semana su agenda territorial con un acto en Mar del Plata, que funcionará como puntapié inicial de una gira por distintas ciudades del país durante enero y febrero.

La actividad principal tendrá lugar este lunes desde las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde el mandatario encabezará el denominado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza para reforzar el vínculo con su base electoral luego del triunfo en las legislativas de 2025.

Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Desde el armado oficial destacaron que la recorrida busca agradecer el acompañamiento recibido y compartir los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno. “Vamos a lograr convencer a todos los bonaerenses de que es momento de terminar con el populismo estatista y que con más libertad se vienen los años de crecimiento y progreso económico que nos han robado”, señalaron voceros del espacio.

Un inicio de campaña hacia 2027



Más allá del mensaje a la militancia, la presencia presidencial en la ciudad balnearia también tiene un fuerte contenido político: además de acompañar la campaña por la reforma laboral que el Congreso comenzará a tratar en febrero, el viaje inicia de manera simbólica el camino hacia 2027, con La Libertad Avanza decidida a polarizar con el gobernador Axel Kicillof para disputar la provincia de Buenos Aires.

Según trascendió desde Casa Rosada, Mendoza aparece como uno de los próximos destinos del Presidente entre el 17 y el 19 de febrero, mientras que también se evalúa una visita a La Rioja durante la Fiesta Nacional de la Chaya, una posibilidad que ya genera expectativa y tensión política en la provincia.

La agenda en Mar del Plata



La agenda marplatense continuará el martes con la primera edición 2026 de la “Derecha Fest”, un encuentro partidario que se realizará desde las 19.30 en el Horizonte Club de Playa. A diferencia de las ediciones anteriores, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, el evento tendrá entrada libre y gratuita con inscripción previa. Además de Milei, participarán Agustín Laje, la diputada Lilia Lemoine, el senador bonaerense Guillermo Montenegro y el biógrafo presidencial Nicolás Márquez.

La estadía del mandatario en Mar del Plata incluirá también una actividad de carácter personal: ese mismo martes por la noche volverá al Teatro Roxy en el centro de la ciudad para presenciar la obra “Fátima Universal”, protagonizada por su expareja Fátima Florez, en una función anunciada como “súper especial”.