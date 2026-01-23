Muerte de Nadia Montañez en Bolívar: «Se recogieron junto al cuerpo más de seis blíster vacíos de medicación»

La Dra. Julia María Sebastián, titular de la UFI 15 de Bolívar local, recibió este viernes a los colegas del diario La Mañana y allí habló del trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Nadia Montañez, ocurrido el pasado miércoles tras una desaparición que databa del primer día del año.

Fiscal de Bolívar – Foto: Diario La Mañana

Respecto a la ubicación del cadáver, localizado en un zanjón paralelo a la ruta 226 a 300 metros de la avenida Calfucurá en Bolívar, la fiscal aclaró que el sitio ya había sido relevado pero la vegetación y el clima lo impidieron: «Antes que me lo pregunte advierto que el lugar ya había sido rastrillado. Pero en esa oportunidad el sitio estaba con pastizales muy altos, con mucha agua acumulada».

Sobre la investigación previa y los falsos avistamientos en Olavarría o Sierra Chica, la funcionaria enfatizó que «la última cámara que toma su imagen lo hace en inmediaciones de la estación de servicio Shell, el mismo 1 de enero a las 7.30 de la mañana, aproximadamente», y agregó sobre los testimonios descartados que «pudo haber sucedido que esos testimonios los diera gente que no la había visto recientemente a Nadia Montañez o que directamente no la conocieran».

Tras reunirse con el hijo de la víctima y su ex pareja el miércoles 21, la Dra. Sebastián repasó las certezas con el subinspector Orellano y ordenó el nuevo operativo, señalando que «ese día tuvimos reuniones con el hijo de Montañez, con su ex pareja, y cuando todos se retiraron quedó el grupo de policías a cargo del subinspector Orellano, con quienes volvimos a repasar las certezas que teníamos».

Lamentablemente, el hallazgo confirmó los peores temores, ante lo cual la fiscal especificó que «el desenlace no fue el querido, pero sí es coherente con la conducta previa de la mujer quien, según datos obtenidos, había querido quitarse la vida antes de retirarse de su hogar». En cuanto a los detalles técnicos de la autopsia y la escena, la titular de la UFI 15 explicó que «en principio, y en base a los resultados de la autopsia que ya tengo en mi poder entregados por el Dr. Ezequiel Terrera, y a los de la tomografía efectuada, no se registran en el cuerpo de la víctima lesiones traumáticas y el resto de los indicios recabados por los peritos alrededor del cuerpo dan cuenta de que la muerte habría sucedido en ese mismo lugar».

Sebastián descartó que el cuerpo hubiera sido movido tras el fallecimiento, sosteniendo que «no hay nada que indique que el cuerpo pueda haber sido trasladado. Entre otros indicadores están los líquidos que emana el cadáver en descomposición, que fueron hallados sin signos de que haya habido arrastre del cuerpo. Además, por su alto grado de descomposición, hubiese resultado imposible hacerlo ya que, para su retiro, debimos solicitar el auxilio de los Bomberos Voluntarios y la utilización de tablas metálicas para evitar su desintegración».

Al ser consultada sobre el tiempo transcurrido desde el deceso, indicó que «en estos casos de gran descomposición del cadáver la data siempre es aproximada, pero se la estableció entre 15 y 20 días, lo que de alguna manera coincide con la fecha de la desaparición de la mujer».

Uno de los puntos más determinantes del caso fue el hallazgo de medicamentos, sobre lo cual confirmó que «se recogieron junto al cuerpo más de 6 blíster vacíos de medicación, lo que coincide con el testimonio de su ex pareja, quien informó que se había llevado esa medicación Montañez al momento de ausentarse de su hogar».

Estos elementos están siendo analizados, ya que «el perito médico recogió muestras que fueron remitidas a Azul y de allí a la Asesoría Pericial de La Plata, donde se realizan las pericias histopatológicas y toxicológicas. Con sus resultados tendremos respuesta a ese interrogante».

Finalmente, la fiscal ratificó que la carátula se mantiene como averiguación de causales de muerte «exactamente. Porque no hay ningún indicio que diga que se trató de una muerte violenta. Incluso hasta se localizó dinero que llevaba en su poder y tampoco había desgarros en su ropa, por ejemplo», por lo que al consultarle si se descarta el homicidio, concluyó que «en principio, sí».