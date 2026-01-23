Cámaras en caminos rurales aportaron pruebas clave para esclarecer delitos en Azul

Las cámaras de seguridad instaladas en caminos rurales de Azul aportaron registros fílmicos determinantes para el avance de distintas investigaciones judiciales, entre ellas un reciente robo de una camioneta, según se informó oficialmente.

El material fue puesto a disposición de la Policía de Investigaciones (DDI) y resultó una herramienta clave para los investigadores, al permitir sumar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Un proyecto impulsado por la Sociedad Rural de Azul

El sistema de monitoreo forma parte de un proyecto promovido por la Sociedad Rural de Azul, que se viene desarrollando con el acompañamiento de productores rurales y apunta a reforzar la seguridad en zonas rurales mediante tecnología de vigilancia.

Desde la entidad se destacó el correcto funcionamiento de las cámaras y su utilidad concreta en causas judiciales en curso, lo que permitió avanzar en la identificación de movimientos y recorridos vinculados a los delitos investigados.

Investigación judicial en curso

La causa mencionada se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 02, a cargo del fiscal David Carballo, en el marco de actuaciones que continúan en desarrollo.

Desde la Sociedad Rural indicaron que el proyecto de cámaras en caminos rurales continuará ampliándose, en función del compromiso de los productores y como parte de un plan de trabajo orientado a fortalecer la prevención y el esclarecimiento del delito rural.