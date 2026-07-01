Más emprendedoras textiles se suman a las compras colectivas y ya adquirieron insumos por más de $500 mil

El programa de compras colectivas impulsado por el Municipio de Olavarría para el sector textil continúa sumando participantes y consolidándose como una herramienta para reducir costos de producción. En la última adquisición conjunta, realizada durante junio, 12 emprendedoras compraron insumos por más de 500 mil pesos.

La iniciativa es coordinada por el área de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y se encuentra en marcha desde abril de 2025. Desde el Municipio señalaron que el esquema permitió incorporar a un mayor número de productoras, que se organizan para realizar compras en conjunto, acceder a mejores precios y disponer de un mayor stock de materiales.

En esta oportunidad, la compra incluyó hilos, agujas, cierres, deslizadores, elásticos, cintas y otros insumos de uso cotidiano para la confección textil.

Las emprendedoras que integran el programa desarrollan su actividad en pequeños talleres domiciliarios, donde confeccionan y realizan arreglos de distintos productos, entre ellos indumentaria deportiva, trajes de danza, vestidos de fiesta, ropa de trabajo, equipos térmicos para frío extremo, ambos, guardapolvos, accesorios y artesanías.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo invitaron a nuevas productoras del rubro a incorporarse a la propuesta. Las personas interesadas pueden acercarse a la sede ubicada en Moreno 2765, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o comunicarse por teléfono al (2284) 422135/195, por WhatsApp al (2284) 22-9029 o mediante el correo electrónico [email protected].