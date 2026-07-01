Validaron el accionar de policías de la SUBDDI y confirmaron la prisión preventiva de un olavarriense acusado de robo agravado

Los jueces que tomaron parte del expediente consideraron valida una identificación del imputada llevada adelante por agentes de la SUBDDI.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la prisión preventiva de un olavarriense acusado de un robo agravado por efracción y respaldó la investigación realizada por la Subdelegación Departamental de Investigaciones al considerar que la identificación del sospechoso en registros fílmicos estuvo sustentada en elementos suficientes para esta etapa del proceso.

La resolución rechazó el recurso presentado por la defensa, que cuestionaba principalmente el reconocimiento efectuado por dos efectivos policiales a partir de imágenes de cámaras de seguridad. Según sostenía el planteo, no existían rasgos físicos o particulares que permitieran identificar con certeza al imputado.

Sin embargo, para los camaristas Gustavo Agustín Echevarría, Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere, los agravios no lograron desvirtuar los fundamentos de la prisión preventiva.

«Los embates que dirige la apelante no logran conmover la conclusión asertiva del a quo, fundada en los diversos elementos de convicción que se citan en el auto de prisión preventiva«, dijeron los jueces.

La Cámara destacó que los dos investigadores explicaron que pudieron reconocer al acusado porque ya lo conocían de actuaciones policiales anteriores.

«Ambos policías dejaron sentado conocer al encartado en razón de haber participado en diligencias previas vinculadas al mismo, circunstancia que (…) facilitó su correcta identificación«, resaltaron.

El fallo además remarca que ese reconocimiento no fue el único elemento considerado.

Los jueces señalaron que durante un allanamiento fue secuestrada una bicicleta cuyas características coincidían con la observada en las filmaciones analizadas durante la investigación.

También valoraron el secuestro de prendas de vestir similares a las utilizadas por quien aparece en los registros y la declaración de un efectivo que aseguró haber visto al acusado horas después del hecho circulando con esa misma bicicleta y la misma ropa.

La defensa también objetó que en el inicio de la investigación se hubiera identificado erróneamente a otro sospechoso. Sobre ese punto, la Cámara sostuvo que ese error no invalidaba el reconocimiento efectuado respecto del olavarriense: «Tal circunstancia no desvirtúa ni resta credibilidad al reconocimiento efectuado respecto del aquí imputado, el cual se sustenta en elementos objetivos e independientes.»

Finalmente, los camaristas concluyeron que, en esta etapa de la investigación, existen elementos suficientes para mantener la medida cautelar. «Existen plurales, congruentes, trascendentes y unívocos indicios que dan cuenta de la existencia del delito (…) y de la participación del encartado en el mismo, con la probabilidad que esta instancia requiere«, dijeron.