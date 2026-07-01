Cayó una organización narco que operaba desde la cárcel de Alvear y abastecía droga en el interior y la Costa Atlántica

Una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes, que era dirigida desde una unidad penitenciaria bonaerense y abastecía a distintas localidades del interior provincial y la Costa Atlántica, fue desarticulada tras una investigación federal que demandó más de diez meses de trabajo.

El operativo culminó con 14 personas detenidas, el secuestro de más de 2,6 kilos de droga y un importante despliegue policial en distintos puntos de la provincia.

La investigación, iniciada en mayo de 2025 y a cargo del Juzgado Federal de Pehuajó, estuvo a cargo de la DDI Trenque Lauquen con asiento en Carlos Casares.

De acuerdo con la pesquisa, la organización era comandada desde la Unidad Penitenciaria N° 30 de General Alvear por un ciudadano paraguayo que permanecía detenido. Desde ese penal coordinaba tanto el ingreso de cocaína a establecimientos penitenciarios bonaerenses como la distribución de estupefacientes fuera de las cárceles. La investigación también determinó la participación de otro interno alojado en la Unidad Penitenciaria N° 39 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Cómo operaba la organización

Según informaron los investigadores, la droga era transportada por distintas personas en micros de larga distancia desde la terminal de ómnibus de Liniers hacia las ciudades de Carlos Casares, Pehuajó y Las Toninas. En otros casos, los envíos se realizaban mediante encomiendas.

La pesquisa también estableció que integrantes de la organización asentados en el conurbano bonaerense, algunos de ellos con vínculos familiares, se encargaban de acopiar la sustancia, fraccionarla y distribuirla para su comercialización al menudeo en esas localidades.

Diecisiete allanamientos y 170 policías

Como resultado del trabajo investigativo —que incluyó análisis de comunicaciones, seguimiento de aplicaciones y redes sociales, además de tareas de inteligencia y vigilancia— el Juzgado Federal de Pehuajó ordenó 17 allanamientos simultáneos en Carlos Casares, Pehuajó, La Matanza, Merlo y Las Toninas.

En los procedimientos participaron efectivos de las DDI La Matanza, Morón, San Martín y Dolores, junto con personal de la Comisaría Distrital y el CPR de Carlos Casares, la Policía Comunal de Pehuajó, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Policía de Seguridad Vial, totalizando un despliegue de más de 170 efectivos.

Como saldo de los operativos fueron detenidas 14 personas, de las cuales 10 son mujeres y 4 hombres.

Además, se incautaron 985 gramos de cocaína, 1.661 gramos de marihuana, cuatro automóviles, una motocicleta, 31 teléfonos celulares, un arma de fuego, municiones, un aire comprimido, balanzas de precisión, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y dólares estadounidenses.

Entre los detenidos se encuentra la persona que, según la investigación, transportaba aproximadamente 483 gramos de cocaína desde la terminal de Liniers y fue interceptada al arribar a la terminal de ómnibus de Carlos Casares.

Todos los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Pehuajó, imputados por presuntas infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes.