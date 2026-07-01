El ausentismo en los turnos médicos ronda el 15% y preocupa al Hospital Municipal

El ausentismo en los turnos médicos del Hospital Municipal «Doctor Héctor Cura» se mantiene en torno al 15% e incluso registró un incremento en los últimos meses, según advirtieron desde la Dirección del centro asistencial. Ante ese escenario, el Municipio volvió a pedir a los pacientes que cancelen o informen cuando no puedan asistir a una consulta programada.

Desde el Hospital señalaron que el nivel de inasistencias se mantiene en valores cercanos al 15% del total de turnos solicitados, una situación que impacta directamente en el funcionamiento del sistema público de salud y demora el acceso a la atención de otros vecinos.

En ese sentido, desde el área de Salud apelaron a la responsabilidad, pero también a la empatía y la solidaridad de la comunidad, al remarcar que un turno perdido representa una oportunidad menos para otra persona que necesita ser atendida.

«Si no vas a ir, avisá. No le quites la posibilidad a otra persona», reiteraron desde el Municipio, al advertir que cada ausencia sin previo aviso afecta al sistema de salud en su conjunto y dificulta una mejor utilización de los recursos disponibles.

Quienes necesiten cancelar un turno pueden hacerlo a través del chatbot MIO por WhatsApp al 2284 22-9029, comunicándose al (2284) 440800, interno 2708, de lunes a viernes de 7 a 15 horas, de manera presencial en ese mismo horario o, durante las 24 horas, mediante el Portal MiOlava.