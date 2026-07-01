Vilma Delia Guidoni (Q.E.P.D.)
Vilma Delia Guidoni (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 1 de julio de 2026 a los 64 años de edad. Sus hijos Carolina, Matías y Soledad; sus nietas Thiara, Priscila y Milagros; su yerno Pablo, demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos serán destinados al Crematorio Pinos de Paz, en fecha y horario a confirmar. Sin velatorio. Sin responso. Servicio adherido al Sindicato de Trabajadores Municipales.
Vecina del barrio Obrero.
Nacida en Olavarría.
Jubilada.