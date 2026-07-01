Vilma Delia Guidoni (Q.E.P.D.)

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Vilma Delia Guidoni (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de julio de 2026 a los 64 años de edad. Sus hijos Carolina, Matías y Soledad; sus nietas Thiara, Priscila y Milagros; su yerno Pablo, demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos serán destinados al Crematorio Pinos de Paz, en fecha y horario a confirmar. Sin velatorio. Sin responso. Servicio adherido al Sindicato de Trabajadores Municipales.

Vecina del barrio Obrero.
Nacida en Olavarría.
Jubilada.

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