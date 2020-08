Olavarrienses con propiedades en Monte Hermoso reclaman poder ingresar a esa localidad

Foto: Archivo / La Nueva

Los problemas cotidianos de la cuarentena y la pandemia afectan a cientos de vecinos y vecinas. En este caso se trata de propietarios no residentes de la localidad de Monte Hermoso que manifiestan su fuerte malestar con el Intendente de aquella localidad balnearia.

Desde que comenzó la cuarentena, cuentan olavarrienses que tomaron contacto con En Línea Noticias, Intendente de Monte Hermoso prohibió el ingreso a esa ciudad de los propietarios de viviendas que no tengan domicilio en el DNI ahí.

Se trata de propietarios no residentes de distintos puntos del país aunque la mayoría son de la localidad de Bahía Blanca.

Entre los afectados hay olavarrienses.

“La intención de que se haga público es para hacer que se puedan enterar todas las personas que viven en Olavarría y la zona, y que tienen casas en Monte Hermoso, que se ha creado un grupo de facebook”, dice uno de los olavarrienses perjudicados.

El Grupo “Monte Hermoso, propietarios no residentes” busca mayores adhesiones para realizar peticiones concretas al Intendente de esa localidad.

El vecino de Olavarría que tomó contacto con este medio relató su situación particular: “hace como 10 años me compré un terreno y con un sacrificio tremendo me estoy tratando de terminar la casa. Desde que empezó la pandemia no pudimos ingresar más: me quedaron herramientas, cemento, cal y otros materiales que cuando vaya o bien me los robaron o ya no sirven más”.

Desde la ciudad de Bahía Blanca, hace algunas semanas, propietarios no residentes en Monte Hermoso denunciaron hechos de inseguridad y vandalismo que afectaron a sus propiedades.

Los olavarrienses ratifican estas denuncias: “lo que preocupa mucho es la cantidad de robos que hay en las viviendas, no dejan entrar, ni salir a nadie, hay re poca gente en el pueblo, y están desvalijando las casas y la policía no agarra a nadie, ni recupera nada” y afirman: “es preocupante”.

Los propietarios no residentes están llevando adelante distintas gestiones ante el Intendente de Monte Hermoso y se anticipa que si no hay respuestas se está organizando una caravana de automóviles desde Bahía Blanca a Monte Hermoso.