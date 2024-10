Salud: Fernando Alí brindó información al HCD y los concejales calificaron como positivo el encuentro

Francisco González: La importancia de la aparatología médica

El concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González también evaluó el resultado de la reunión con el médico Fernando Alí.

En un principio, González señaló: “nosotros tuvimos la oportunidad hace unos días de reunirnos con Pedro Escobar, quien está a cargo de toda la aparatología, por otro expediente, que es el tema de la venda a la calle. La verdad que fue muy claro de cuáles son las prioridades y cuáles son las necesidades del hospital hoy en día y de la salud pública de Olavarría. La verdad que en ese sentido fue muy productivo. Y fue muy productivo también poder tener un conocimiento específico de la situación actual del hospital en la ciudad, de los cambios que introdujo esta nueva gestión, por lo cual fue para sacarle mucho provecho la reunión de hoy y para seguir manteniendo un vínculo de interacción permanente.”

El concejal Francisco González analizó las posibilidades de que el oficialismo tome en consideración el proyecto de la UCR para destinar los fondos que ingresen a la comuna por la venta de la calle a la empresa Loma Negra. González volvió a resaltar la reunión con el ingeniero Pedro Escobar a cargo de la aparatología medica.

Dijo González: “nosotros lo que buscamos, y por eso nos reunimos con Pedro Escobar, fue hacer una propuesta real de las necesidades reales y las prioridades reales que tiene hoy el hospital municipal, por eso pedimos reunirnos con un técnico o con alguien que tenga un conocimiento especializado en el asunto, por lo cual la propuesta que fue diferenciada de lo que planteó el resto de la oposición, fue en ese sentido, en tratar de presentar una propuesta clara y que pueda llegar a ser útil al municipio de Olavarría.”

Francisco González habló también de la situación del IOMA y la consulta realizada al médico Fernando Alí sobre el impacto en el Hospital, al respecto el concejal de la UCR señaló: “nos planteaba que recién van dos días y que no tiene gran conocimiento de lo que está sucediendo y hasta qué repercusiones va a tener, si va a haber finalmente un acuerdo o no. Yo creo que es muy preocupante la situación, es muy grave lo que está pasando. Yo creo que el intendente municipal tiene que ponerse al lado de los vecinos, dejar del lado de ideologías, hasta ahora no ha manifestado postura, Maximiliano Wesner tiene que dejar en claro que está al lado de los vecinos de Olavarría, que le preocupa lo que está sucediendo y sobre todo porque esto va a repercutir, no solo en la atención en el hospital, sino también en los recursos del municipio. Que una masa tan grande de afiliados de IOMA tengan que recurrir al hospital municipal va a generar una situación muy difícil de afrontar para el municipio de Olavarría, que es también lo que nos preocupa, más allá de la salud de nuestros vecinos.”