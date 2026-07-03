Se realizó con éxito el encuentro de bandas organizado por Libertas

Imágenes: Mauricio Latorre

Se realizó a sala llena el encuentro de bandas denominado «Con los chicos, para los chicos – Encuentro de bandas 2026», un evento organizado por el Colegio Libertas que celebró sus 13 años de trayectoria en la ciudad de Olavarría.

La apertura de la jornada estuvo marcada por el reconocimiento al equipo de gestión que acompaña el proyecto institucional, integrado por Fernanda Milán, Verónica Elbey y Araceli Bianucci, junto al Representante Legal del establecimiento, Amílcar Dirazar. También se destacó el acompañamiento de la directora de cultura local, Sofía Arévalo, y el trabajo articulado del profesor Ramiro Roark, Emiliano Palacios y el departamento de inglés de la institución, quienes coordinaron los talleres escolares musicales. Asimismo, se agradeció la colaboración permanente de Marcos Gainza junto a los alumnos y docentes de las distintas escuelas secundarias locales que año tras año se suman a la propuesta. Durante el inicio del encuentro, se rindió un emotivo homenaje a Mateo Acuña Caputo, creador de la banda Kruxios en 2021 y asiduo participante del festival, cuya memoria será recordada de forma permanente en cada edición del escenario escolar.

El evento se desarrolló con un marco masivo de público en las instalaciones teatrales, donde los asistentes pudieron disfrutar de un servicio de buffet a cargo de la promoción estudiantil del Colegio Libertas y participar de diversos sorteos organizados tanto para los espectadores como para las agrupaciones musicales que formaron parte de la grilla.

La grilla de presentaciones musicales se inició con la banda Libertas 1° y 2° año, surgida del taller de música e inglés «Soundtrack» bajo la coordinación de Ramiro Roark, quienes interpretaron «Billie Jean». Seguidamente, el solista Iván Sandini, representante de la E.E.S. Nº 6 (Ex Colegio Nacional) conocido artísticamente como iván07oficial, subió al escenario para presentar sus canciones de género urbano «Un fili» y «Ahora me llama».

Posteriormente fue el turno de John Lemmons y Cía, agrupación representativa de Nuevas Lenguas e integrada por Brunella Cejas, Luz Decaso, Camila Sánchez, Marcos Cogliano, Delfina Castellano, Mateo Verucci, Facundo Marino y Amador Aguilera, quienes realizaron las versiones de «Ella usó mi cabeza como un revólver» y «Blues del infierno». A continuación se presentó Prisma, el dúo del Colegio Libertas conformado por Fiorela Scipioni, Consuelo Rocha y Emiliano Palacios, quienes en su último año escolar interpretaron «Dónde vas» y «Losing my religion».

Desde el Colegio Nuestra Señora de Fátima se sumó la propuesta de La Última Estación, un espacio musical nacido en la materia de educación artística conformado por Ismael Martínez, Josefina Figueroa, Bruno Fonseca, Gerardo Santillán, Valentín Menchaca, Pedro Franco, Bautista Martínez, Francesca Olivetto, Cristina Baldi y Victoria Ford, interpretando «Pasos al costado» y «Persiana Americana». La localidad de Sierras Bayas estuvo representada inicialmente por Oíd Mortales, banda de hardcore/metal de la E.E.S. N° 2 integrada por Donato Spitale, Gabriel Victorero, Lucas Casenave y Boris Becker, que presentó sus temas propios «Bichos» y «Ni un paso atrás».

El género de la cumbia llegó de la mano de El Bloke, formación que se presentó con sus integrantes Camilo Di Uono, Francisco Mauro, Facundo Marino, Marcos Gainza, Alexis Pezoa, Marcos Bogliano y Alfonso Hoffman, ejecutando «Para la selección» y «Quiero verte bailar». Luego, La Enape Rock Band, conjunto de la escuela ENAPE compuesto por Bautista Larronde, Alma López Sochi, Fausto Lingeri, Felicitas Ottaviano, Sofía Furh, Isabella Salguero, Baltazar Santandrea, Milena Miranda, Florencia Casagrande y Kiara Pellegrini, interpretó «Rezo por vos» y «Tan solo».

La Escuela Mariano Moreno participó a través de Los Cuadraditos de Roque, agrupación integrada por Rodrigo Goñi, Malena Ávila, Melody Quintana, Malena Rodríguez, Julia Bonavena, Jenifer Ensone, Casandra Dentaro y Zoe Becci, quienes tocaron «Verano del 92» y «Vencedores vencidos». Por su parte, el Instituto Santa Teresa aportó la presencia de Porcelana, conformada por Helena Recofscky, Franchesca Casanella, Delfina Castro y Patricio Occhi, quienes realizaron una versión de «Entre caníbales».

En la continuidad de la jornada se presentó 7 Vidas, propuesta conformada por estudiantes de distintos colegios secundarios de Olavarría que integran Bruno Fonseca, Bautista Martínez y Yahir Rodríguez, interpretando «Pasemos a otro tema» y «Mil horas». Asimismo, regresó la representación de la E.E.S. N° 2 de Sierras Bayas con Revolución, dúo compuesto por Ian Recofsky y Lucía Gelmi que tocó «Por mil noches» y «Encuentro con un ángel amateur».

Las últimas presentaciones individuales incluyeron a Patrik, alumno de la E.E.S. N° 17 de Sierra Chica, quien se desempeñó en formato solista con «Los Calientes» y «El tuerto y los ciegos». Del mismo modo, Los Changuitos, agrupación surgida en el Instituto Santa Teresa y compuesta por Julia Zalazar, Bernardo Sarraute, Simón Coumeig, Gaspar Cassanova y Luisana Lagos, brindaron sus versiones de «La bestia pop» y «Música ligera». Finalmente, la última banda escolar en escena fue Lost Frequency, del Colegio Libertas, integrada por Bernardo Palacio, Bianca Fal, Felipe Alaniz, Catalina Paulo, Federico Waimann, Paula Bálsamo, Máximo Cataldi y Bianca Palacio, interpretando «Friday I’m in love».

El cierre del festival estuvo a cargo de Viajando a Mercurio, proyecto musical nacido en 2018 que cuenta con producciones grabadas profesionalmente y trayectoria regional. El grupo, integrado por Jesús Veneciano, Luciano Diorio, Nahuel Dumois, Ramiro Roark, Santiago Aguiznaga y Franco Peredo, dio por finalizada la edición de este año tras realizarse el sorteo principal de la jornada.