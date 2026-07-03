CoNverSo | Bernardo Carricart: “Es muy injusto criticar a la psiquiatría y a los fármacos”

El médico psiquiatra Bernardo Carricart cuestionó los prejuicios que, a su entender, aún existen sobre la especialidad y defendió el papel que tuvieron los psicofármacos en la transformación de los tratamientos en salud mental.

Lo hizo durante el episodio N° 9 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton

Durante la entrevista, Bernardo Carricart sostuvo que una parte de las críticas dirigidas a la psiquiatría parte de una mirada ideológica que desconoce la evolución histórica de la especialidad y el impacto que tuvieron los avances farmacológicos en la vida de los pacientes.

En ese sentido, recordó que la legislación vigente contiene referencias que, según su visión, reflejan un prejuicio hacia el rol del psiquiatra y hacia la utilización de la medicación.

«Da a entender que la medicación no debe ser utilizada como una forma de castigo. Yo no encontraría una ley que le diga a un cirujano que no puede utilizar un bisturí para matar a nadie. Eso queda en el Código Penal. No necesito una ley de salud para explicarle al cirujano que no lo tiene que utilizar», sostuvo.

Carricart consideró que esa concepción también alimenta la idea de que los psiquiatras mantienen intereses vinculados con la industria farmacéutica.

«Muchas veces se nos asocia a los psiquiatras con estar en línea con la industria farmacéutica y tener intereses», afirmó.

A partir de allí, repasó la evolución histórica de los tratamientos en salud mental y explicó que, incluso antes de la sanción de la actual ley, ya existían experiencias de trabajo interdisciplinario y de puertas abiertas en los hospitales especializados.

Sin embargo, señaló que el verdadero cambio llegó con el desarrollo de los psicofármacos.

«Lo que determinó un gran cambio para poder estabilizar a los pacientes y que esos pacientes se resocialicen fue el boom de la farmacología en los años ’50», explicó.

Aunque aclaró que la medicación no constituye la única herramienta terapéutica, defendió su aporte para transformar la atención en salud mental.

«No es solamente el psicofármaco, no quiero decir eso. Pero es muy injusto criticar a la psiquiatría y a los fármacos como que son los métodos por los cuales los pacientes están internados, cuando en realidad fue todo lo contrario», afirmó.

El profesional agregó que fue precisamente la incorporación de los tratamientos farmacológicos, junto con el trabajo social, la laborterapia y los equipos interdisciplinarios, lo que permitió reducir las internaciones prolongadas.

«Fue gracias a los fármacos, a partir de los años ’50, y después con la revolución de los antidepresivos en los ’80, que los grandes hospitales pudieron externar pacientes, resocializándolos y no dejándolos en la calle», señaló.

Para Carricart, la denominada «antipsiquiatría» construyó una mirada que terminó desconociendo los avances alcanzados por la especialidad.

«La antipsiquiatría no es un invento argentino. Es un movimiento que tiene su fundamentación respecto de la imagen de estas instituciones y de la imagen del psiquiatra como si fuera un método de control o de castigo», explicó.

Y concluyó con una reflexión sobre el resultado de ambas concepciones.

«Con esas posturas no pudieron externar pacientes. Los que externaron lo hicieron con la presencia de una herramienta terapéutica nueva, que fue la farmacología», concluyó.