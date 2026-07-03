Un software desarrollado por estudiantes del Instituto Nº 130 será utilizado por el Municipio

El Municipio de Olavarría incorporará a su funcionamiento el Sistema de Intervenciones Vehiculares Municipal (SIVEM), un software desarrollado por estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 130 durante sus prácticas profesionalizantes. La herramienta permitirá administrar y realizar el seguimiento de la flota vehicular municipal.

La presentación del sistema se realizó este viernes en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín. Del encuentro participaron el intendente Maximiliano Wesner, la directora de Parque Automotor, Agustina Suárez, la directora de Planificación Estratégica, Carolina Planes, estudiantes y referentes académicos del Instituto.

El SIVEM fue diseñado para integrar la gestión operativa y administrativa de la flota municipal. Entre sus funciones, permite registrar vehículos, maquinarias y conductores, consultar el historial y el estado de cada unidad, administrar solicitudes de intervención, realizar su seguimiento, vincular proveedores y controlar cada una de las tareas que se llevan adelante.

El proyecto demandó dos años de trabajo y se desarrolló en el marco de las prácticas profesionalizantes impulsadas junto al Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), con el objetivo de vincular la formación técnica con necesidades concretas de la administración pública.

Según se informó, el proceso comenzó con estudiantes de segundo año de la carrera Analista de Sistemas, quienes realizaron el relevamiento de requerimientos, el análisis y el modelado del sistema. Posteriormente, alumnos de tercer año continuaron con las etapas de desarrollo, codificación, implementación y despliegue de la aplicación hasta concretar su entrega al Municipio.

Desde la comuna destacaron que esta modalidad permitió a los futuros profesionales atravesar todas las etapas del ciclo de vida de un desarrollo de software, trabajando sobre una necesidad real y aplicando los conocimientos adquiridos durante su formación.

También se puso de relieve el trabajo conjunto entre el Instituto Superior de Formación Técnica Nº 130, el Municipio de Olavarría y el COPRET, una articulación que permitió transformar una práctica educativa en una herramienta destinada a optimizar la gestión del parque automotor municipal.