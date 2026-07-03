El Colegio de Nutricionistas bonaerense presentó en Olavarría un software de vanguardia para la práctica profesional

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires presentó en Olavarría su nueva Plataforma de Atención Digital, que está disponible de forma gratuita para las y los profesionales matriculados en el territorio bonaerense.

Este sistema de gestión online de pacientes, reportes y planes nutricionales es la misma herramienta de seguimiento clínico y planificación alimentaria que utiliza el nutricionista Luciano Spena con Lionel Messi y el resto de la selección campeona del mundo.

“Desde que iniciamos la gestión nos planteamos desarrollar un software de atención digital para dar respuestas a una necesidad de la práctica profesional y, gracias al trabajo en equipo con ArtroSport y el licenciado Luciano Spena, hoy está disponible de forma gratuita para nuestros matriculados”, aseguró hoy la presidenta del colegio, Laura Salzman, durante la presentación de software en el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» de Olavarría.

Y agregó: “Es una herramienta que realmente viene a transformar la profesión. No solo porque organiza, gestiona, facilita y monitorea el trabajo diario, sino también porque permite customizar su uso y construir una garantía de calidad profesional”.

Esta plataforma, que centraliza la carga de datos y el diseño de planes alimentarios en una interfaz única, fue desarrollada por el propio Spena, a través de la empresa Antrosport. La implementación para las y los nutricionistas bonaerenses incluye soporte técnico y capacitaciones mensuales con el objetivo de que la transición digital no se convierta en una carga administrativa para ellos.

Además, el sistema del Colegio de Nutricionistas incluye una aplicación móvil exclusiva para que los pacientes puedan descargar y consultar sus planes alimentarios directamente en sus teléfonos celulares, una dinámica inédita en este tipo de herramientas. De esta manera, no solo se facilita la comunicación directa, sino que permite vincular de manera estrecha la atención nutricional que brindan las y los profesionales con el seguimiento de la vida activa de cada uno de sus pacientes.

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia de la modernización profesional y reconoce el uso de la tecnología como una herramienta indispensable para la atención de pacientes.