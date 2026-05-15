Se realizó el acto oficial de la muestra La Ganadería que viene en Olavarría

Organizado por el portal Zona Campo

Imágenes Mauricio Latorre

Este viernes se llevó a cabo el acto formal de la cuarta edición de la jornada «La Ganadería que Viene» en el predio de la Sociedad Rural de Olavarría. El evento, que reunió a destacados referentes del sector agropecuario y autoridades políticas, fue declarado de interés municipal debido a que la ganadería representa una actividad troncal en el entramado productivo del distrito.

Durante la ceremonia, el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, destacó la importancia de la articulación institucional. «Es importante colaborar, estar presente y apoyar este tipo de actividades que no solamente tienen que ver con la capacitación y la formación sino que tienen que ver con la vinculación entre los productores», afirmó el jefe comunal. Wesner también subrayó la relevancia del sector local al señalar que el distrito cuenta con más de 650.000 cabezas de ganado.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, hizo hincapié en la necesidad de mirar hacia el futuro. «Llegó el momento de asumir con responsabilidad lo que cada uno tiene que hacer ante un mundo muy convulsionado que demanda y pone en valor de manera realmente clara que lo que los argentinos producimos somos realmente buenos», expresó. Además, instó a mejorar los índices productivos: «Los gobiernos hacer lo que tienen que hacer y nosotros como productores producir más y mejor, que es lo que el mundo y la Argentina necesita».

En la misma línea, Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, se refirió al recambio generacional y la adopción de tecnología. «Necesitamos de los jóvenes para que ese cambio de la ganadería que se viene sea mucho más rápido, más eficiente, que no duela. Vienen sistemas nuevos todo el tiempo, la ganadería hoy es una gran tarea de precisión», manifestó. Kovarsky también llamó a aprovechar el contexto actual: «Hoy es el momento. Si hoy no aprovechamos para ponernos a tiro, si hoy no aprovechamos para adoptar tecnología, para jugárnosla y para apostar sin miedo, ¿a ver qué pasa el año que viene o el otro?».

El anfitrión y presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Aycaguer, agradeció la presencia de los productores y destacó el rol de la muestra organizada por Zona Campo. «Es un momento clave de la ganadería argentina, es importante que vayamos para adelante, que innovemos, que usemos la tecnología», señaló durante la apertura.

Si bien Horacio Salaverry, presidente del IPCVA, también participó del panel de autoridades y resaltó la importancia de estos espacios de intercambio técnico para el crecimiento del stock ganadero nacional, sus declaraciones específicas no fueron incluidas en las transcripciones analizadas.

La jornada contó con una importante convocatoria de público y un programa técnico que incluyó charlas sobre nutrición, genética y manejo sanitario. Entre los especialistas presentes figuraron Germán Cantón, Emanuel Gerico, Aníbal Pordomingo y Sebastián Riffel.