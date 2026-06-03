Señal de alerta: aumentaron los suicidios en Argentina y Olavarría está entre los distritos bonaerenses con las tasas más altas

Con información de Agencia DIB

Los suicidios en Argentina registraron un fuerte aumento durante 2025 y encendieron las alarmas de autoridades sanitarias y especialistas. De acuerdo con el informe “Estadísticas Criminales 2025”, presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el año pasado se contabilizaron 5.209 víctimas, lo que representa un incremento del 22,6% respecto de las 4.249 registradas en 2024.

La cifra adquiere mayor relevancia al compararla con otros indicadores de violencia. Mientras durante 2025 se registraron 1.676 homicidios dolosos, los suicidios prácticamente triplicaron ese número.

El aumento de los suicidios en los últimos diez años.

Además, la tendencia viene en ascenso desde hace varios años. En 2020 se habían contabilizado 3.262 casos, con una tasa de 7,8 cada 100.000 habitantes. Cinco años después, la tasa nacional alcanzó los 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial estimado en 9,1.

La situación en la provincia de Buenos Aires

Los datos muestran un crecimiento todavía más marcado en territorio bonaerense. Según el relevamiento, los suicidios pasaron de 1.267 en 2024 a 1.977 en 2025, un incremento del 55,4%.

La tasa provincial también aumentó significativamente, pasando de 7,7 a 11,9 cada 100.000 habitantes.

Dentro de ese escenario, Olavarría figura entre los distritos bonaerenses con tasas superiores a los 13 casos cada 100.000 habitantes, junto a municipios como Pergamino, San Nicolás, San Pedro, 9 de Julio, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Luján, Cañuelas, San Vicente, Azul, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Necochea y General Pueyrredón.

Un fenómeno complejo y multicausal

Ante el crecimiento de los casos, desde el Ministerio de Salud bonaerense señalaron que se puso en marcha un sistema específico de investigación y seguimiento que integra información sanitaria, judicial y de seguridad con el objetivo de construir un diagnóstico más preciso y fortalecer las políticas públicas de prevención.

Los especialistas remarcan que el suicidio es un fenómeno multicausal, complejo y de carácter psicosocial, en el que pueden intervenir simultáneamente factores emocionales, familiares, sociales, económicos y vinculados a la salud mental.

La identificación y el registro de estos fallecimientos también presentan dificultades, ya que las muertes por causas externas suelen requerir análisis adicionales para determinar con precisión las circunstancias y la intencionalidad del hecho.

Una problemática que también preocupa entre adolescentes y jóvenes

La preocupación no se limita a la Argentina. Un estudio reciente publicado por la revista científica The Lancet Regional Health – Americas, elaborado sobre estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que el suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes en América viene aumentando durante las últimas dos décadas.

El trabajo señala que actualmente constituye la tercera causa de muerte entre personas de 10 a 24 años y menciona diversos factores asociados, entre ellos problemas de salud mental como depresión y ansiedad, consumo de sustancias, exposición excesiva a entornos digitales, ciberacoso, presión social y acceso a medios potencialmente letales.

Dónde pedir ayuda

Si una persona atraviesa una crisis o existe preocupación por un familiar o allegado, es importante buscar ayuda profesional.

Líneas de asistencia: