Una joven fue trasladada al hospital tras un fuerte siniestro vial en Tacuarí y Bolívar

Un violento siniestro vial se produjo en la tarde de este viernes en la intersección de las calles Tacuarí y Bolívar, donde colisionaron dos automóviles: un Peugeot 408 y un Toyota Etios.

A raíz del fuerte impacto, una joven de 18 años que circulaba como acompañante en el Toyota Etios sufrió heridas y debió ser trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” por una ambulancia del servicio público de salud.

Si bien ambos vehículos registraron importantes daños materiales, en principio las lesiones de la víctima serían de carácter leve.

En el lugar trabajó personal policial, que mantuvo el tránsito asistido para ordenar la circulación vehicular en la zona.