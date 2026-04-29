Una oferta de $86 millones fue la más baja para las obras en el CEC Nº 803 de Sierra Chica

Se realizó este miércoles en el Palacio San Martín la apertura de propuestas económicas de la licitación privada para ejecutar obras de reforma y reparación en la cocina y los sanitarios del Centro Educativo Complementario Nº 803 de Sierra Chica, con dos ofertas presentadas y una cotización de $86.072.683,32 como la más baja.

Ph: Archivo.-

La propuesta económica menor correspondió a Jonatan Gabriel Castelli, mientras que Con Met S.R.L. presentó una oferta de $105.822.597,84.

La obra proyectada contempla una intervención integral en el sector de cocina, con el objetivo de reorganizar su funcionamiento y mejorar las condiciones de trabajo del personal, además de optimizar el espacio que utilizan diariamente los estudiantes que asisten al establecimiento.

Los trabajos también alcanzarán el sector de sanitarios, con renovación de equipamiento, nuevas instalaciones de agua, electricidad y gas, además de tendidos de abastecimiento, nueva iluminación y la construcción de cielorrasos.

El proyecto incluye además revoques, revestimientos, colocación de pisos graníticos, tareas de pintura interior y exterior y recambio de carpinterías, con mejoras en puertas y ventanas.

Desde el Municipio destacaron que la intervención busca mejorar las condiciones edilicias del establecimiento donde, además del servicio alimentario, se desarrollan propuestas de acompañamiento educativo, deportivas, recreativas y artísticas para chicos y chicas de la localidad.