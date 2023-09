Agustín Mestralet: «Robbiani tenía motivos para renunciar mucho antes»

El candidato a intendente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores se expresó luego de la salida de quien estaba a cargo de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.

Mestralet explicó, “la salida de Robbiani es la más reciente maniobra electoral de parte del intendente Galli para evitar un resultado adverso en octubre. No es la primera ni será la última, seguramente, pero es la más notoria por su impacto político. Diego Robbiani tenía motivos para renunciar mucho antes con los resonantes casos de corrupción que involucran a funcionarios de su secretaría: cuando salió a la luz la venta fraudulenta de terrenos en la que está implicado Mariano Ciancio o con el escándalo de la malversación de las tarjetas y los vales alimentarios por parte de Silvana Rosales. Sin embargo, solamente el impacto de estas PASO, que arrojaron un resultado negativo para Juntos y particularmente para el Intendente, fue el que produjo este reacomodamiento profundo de figuras dentro del gabinete municipal».

Agregó, “en este sentido, los resultados electorales son un reflejo del rechazo popular a la política de los gobiernos. El peronismo de Alberto, Cristina y Massa recibió una dura derrota por el desgobierno económico, el ajuste y el sometimiento a la política del FMI. Tan es así que La Cámpora hace una campaña exclusivamente vecinalista con la figura de Wesner, desligándose del gobierno nacional del que forman parte. El gobierno municipal no fue en un sentido opuesto, sino de la mano de ese ajuste, en una coincidencia que escapa a la “grieta”. Ni Galli ni Robbiani dieron una respuesta ante el crecimiento de la pobreza y el hambre entre la población olavarriense. No entregaron un solo kilo de alimento a comedores barriales que no estuvieran bajo su influencia política. Se dedicaron a perseguir a los trabajadores más precarizados, impidiendo el laburo de los se inventan un trabajo para sobrevivir, feriantes y productores hortícolas. No tuvieron voluntad política para atender los reclamos por tierra y vivienda, alquileres, asistencia social ni acceso gratuito y de calidad a la salud. Ahora Galli echa lastre y anuncia que los carnets hospitalarios de condición 2 y 3 se atenderán gratis, pero en un sistema de salud municipal desbordado por la falta de recursos y de trabajadores bien remunerados».

Analizó, “el mal resultado electoral derivó en un intento desesperado por revertirlo mediante “gestos”. No se trata solamente de la renuncia de Robbiani, sino también de la sustitución del delegado de Sierras Bayas, el apartamiento de funcionarias de distintas áreas, es decir, de una movida de conjunto para aminorar el golpe. El Pro en el gobierno busca visibilizar que se escuchó el mensaje de las urnas pero, en última instancia, la política de fondo que se viene aplicando continúa. Galli busca desligarse de responsabilidades y aparentar un cambio en la gestión renunciando o desplazando funcionarios como si hiciera saltar fusibles. Ni más ni menos que cambiar algo para que nada cambie».

Finalizó, “Estas maniobras no deben generar ninguna expectativa entre los olavarrienses, pero sí es claramente el momento para que las vecinas y vecinos, sobre todo los de los sectores más postergados, pongan en primer plano los reclamos más inmediatos y exijan una respuesta del gobierno municipal a las necesidades populares. No pongamos ningún voto de confianza en Galli y su gestión, sino en la fuerza de la intervención independiente de las y los trabajadores, de las y los vecinos por nuestras demandas».

