CoNverSo estreno disponible: «La bicicleta me salvó la vida»

Tras el estreno de un nuevo episodio del ciclo CoNverSo en el canal de YouTube de En Línea Noticias, la entrevista a Jesica Recio generó un marcado interés por su relato sobre el impacto del ciclismo en su salud integral. La «influencer» creadora del Instagram «Bicicleteando en Olavarría» detalló cómo esta actividad se convirtió en su principal herramienta de sanación frente a crisis personales y dolores físicos.

«La bicicleta me salvó la vida», afirmó Recio durante la charla con el periodista Fabricio Lucio en el ciclo que produce En Línea Noticias y cuenta con el acompañamiento de Cementos Avellaneda y Casa Silvia.

La ciclista explicó que su vínculo con el pedal comenzó como una necesidad de transitar procesos internos complejos y encontrar un espacio de bienestar tras su regreso a Olavarría.

Sanación y contacto humano

En la entrevista, Recio profundizó en que su exposición en redes sociales busca mostrar que detrás de la actividad deportiva existe una historia de superación. «No solamente soy una chica arriba de la bici, también nos pasan un montón de cosas», señaló. Además, destacó que la bicicleta le permitió recuperar el valor de la comunicación directa: «Conversar con el otro, mirarme cara a cara con el otro, eso es una parte que me dio la bicicleta».

La entrevistada también hizo referencia a los aprendizajes obtenidos en sus viajes de larga distancia, donde la austeridad fue un eje clave. «Cada vez vuelvo a decir: con menos puedo vivir», sostuvo al recordar sus experiencias recorriendo rutas con equipaje mínimo.

El presente y la superación del dolor

Sobre el cierre del encuentro, Recio se refirió a su estado de salud actual y al proceso de recuperación que atravesó. «Disfruto de esta vida, los dolores los he sanado», concluyó. La charla completa, donde se aborda su mirada sobre el uso de las redes sociales y su filosofía de vida.

No te pierdas el nuevo episodio de CoNverSo.